Rencontre avec Bernard Lavilliers dans VivaCité en concert!

Entre 18h et 19h, ce dimanche 14 janvier, Bruno Tummers accueille Bernard Lavilliers en interview avant ses dates de concert en Belgique la semaine prochaine, les 19 janvier au Palais des Beaux-Arts de Charleroi et 20 janvier au Forum de Liège.

Lavilliers nous parle de cet album et revient sur la destinée de ses plus grands succès : Les mains d’or, On the road again, La salsa…