Maurane tout en duos dans Vivacité en concert samedi!

Pour tirer un coup de chapeau à l'une des plus belles voix francophones qui vient de nous quitter, Bruno Tummers a fouillé les archives et vous propose quelques uns des moments forts de la carrière de Maurane... en duos. Rendez-vous samedi entre 19h et 20h!

Avec le dernier duo de Maurane, La chanson des vieux amants, en compagnie de Typh Barrow. Ce duo a été enregistré dimanche dernier sur la Place des palais à Bruxelles. Le dernier rendez-vous de Maurane avec le public.

Vous retrouverez aussi dans cette spéciale Lara Fabian, Julien Clerc, Alain Souchon, BJ Scott, Philippe Lafontaine, Roch Voisine, Isabelle Boulay... Des titres connus et d'autres moins. Mais toujours dans la générosité et l'émotion.