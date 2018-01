M Pokora reprend Claude François en live ce samedi 19h!

Ce samedi 6 janvier, Cloclo est à l’honneur dans VivaCité en concert entre 19h et 20h. Après plusieurs Forest National, M Pokora nous propose le live de sa tournée autour des chansons de Claude François. Dans le CD/DVD My way tour live, retrouvez les plus grands tubes de Matt et ses reprises de Cette année-là, Bélinda et Alexandrie Alexandra.