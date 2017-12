Ce lundi 25 décembre, entre 17 et 19h, Viva en concert et Bruno Tummers vous proposent le meilleur des sorties live de ces derniers mois. Le Stade France des Insus, le live de Madonna, celui de Sting, de M Pokora qui reprend Claude François mais aussi les titres bonus des éditions collector des albums de Calogero, Claudio Capéo et cie. Joyeux Noël en live sur Viva !