Francis Cabrel, un vendredi soir sur la terre de Spa (interview exclusive)

Ce week-end, Francis Cabrel se produisait pour la deuxième fois aux Francofolies de Spa, après un premier passage en 2009. Un concert Essentiel pour rappeler 40 ans de chansons.

C'est d'ailleurs ici que tout a commencé pour Francis Cabrel, grâce au festival de la chanson de Spa où sont passés tous ses collègues de la même génération : Renaud, Yves Duteil, Alain Souchon... Verviers, Spa, Liège, c'était quand-même là que le foyer a débuté. C'était à la fin des années 70. Le premier album de Francis, avec Petite Marie, est sorti en 1977 !

Pour ce show unique en Belgique cet été, Francis a choisi de faire plaisir au public. Il n'arrive pas avec un nouvel album, mais avec quelques inédits et une nouvelle compilation 1977-2017. Parmi les inédits, une adaptation de Bob Dylan qui reste un maître.

En une heure quarante, Cabrel égrène les perles de son répertoire, en démarrant par Encore et encore : c'est que le début d'accord, d'accord ? Le public de Spa l'est et reprend volontiers Petite Marie, La Corrida ou La robe et l'échelle.

L'équipe en scène est la même que celle de la tournée précédente, In extrémis. Trois choristes et, côté musiciens, Denis Bennarosh à la batterie et aux percus, le belge Nicolas Fiszman à la basse, Alexandre Léauthaud à l'accordéon et Freddy Koella (ancien membre de Cookie Dingler!) aux guitares. Moi, vous me donnez une guitare et je me sens bien.

Chez Cabrel, tout est sobre. Le plaisir de la musique avant tout. Et, même si on préfère l'applaudir dans l'intimité de salles plus petites, on retrouve avec plaisir ses incontournables. Après une ultime Dame de Haute Savoie, le chanteur salue et s'en va.

Les fans le retrouveront au Palais des Beaux-Arts de Charleroi et au Forum de Liège en octobre. Tout est complet. Mais, bonne nouvelle, il y aura un nouvel album à la rentrée 2019.