Eddy Mitchell vous présente sa tribu dans une spéciale ce samedi 19h!

Eddy Mitchell est de retour avec le second volume de son album de duos "La même tribu".

Il y réinterprète ses plus grands tubes en duo avec Véronique Sanson, Pascal Obispo, Maxime le Forestier, William Sheller, Calogero, Juliette Armanet ou Thomas Dutronc.

"Pas de boogie woogie", "Le cimetière des éléphants", "Couleur menthe à l'eau" vivent une second vie. Ce volume 2 suit le volume 1, paru l'an dernier.

Eddy Mitchell est l'invité de VivaCité et Bruno Tummers. Une heure entière en sa compagnie ce samedi entre 19h et 20h! Et en vidéo ci-dessous!