Visite du Château de Lavaux-Sainte-Anne et balade du côté de Rochefort

Cette semaine, on combine patrimoine wallon et promenades au cœur de la nature reposante de la région de Rochefort.

Pour débuter la journée, nous partons en direction du village de Lavaux-Sainte-Anne situé à moins de 20 minutes de Rochefort Château de Lavaux-Sainte-Anne Classé au patrimoine exceptionnel de Wallonie, le Château de Lavaux abrite trois musées. Un voyage dans le temps des caves au donjon ! Avant de commencer la visite, vous pouvez faire le tour de la forteresse afin d’en avoir une idée générale.

9 images © Fanny Toussaint

Vous parcourez librement 32 pièces meublées et décorées qui dévoilent 3 thématiques: Le Musée de la Vie des Seigneurs de Lavaux au 17ième siècle. En apprendre plus sur leur vie à l’époque dans leur somptueuse demeure. Au premier étage du château, une collection impressionnante d’animaux naturalisés laisse entrevoir la grande variété de la faune famennoise. La chasse occupait une grande place dans les activités des seigneurs de Lavaux : l’espace qui lui est dédié vous dit tout de son histoire, de son folklore et de la gestion du gibier .

Les caves présentent la vie rurale typique en Famenne avec des objets usuels, coutumes et fêtes fin 19ième.

9 images © Fanny Toussaint

Les jardins à la française et les étangs Vous pouvez prolonger la visite de ce beau domaine avec une balade dans les jardins et près des étangs. Véritable paradis pour les plantes, insectes et les oiseaux, la zone humide se compose de l’étang, du marais et de la prairie, Cette zone écologique a été reconstituée afin de recréer un écosystème typique aux paysages de Famenne tels qu’ils étaient à la fin du 19ième et au début du 20ième siècle. Durée de la promenade: +/- 20 minutes Infos pratiques Ouvert toute l’année du mercredi au dimanche Durée de la visite : de 1h à 3h Accès PMR : uniquement les caves du château, les jardins et zone écologique Chiens propres et sages admis ! Parking gratuit de 150 places Adresse : Rue du Château 8 Lavaux-Sainte-Anne info@chateau-lavaux.com http://www.chateau-lavaux.com/le-chateau/

A vélo, autour du Château de Lavaux-Sainte-Anne Il est possible de parcourir à vélo les 38 km d’un circuit qui sinue dans la très belle région de Famenne. Point de départ : 2 Rue Joseph Lamotte 5580 Han-sur-Lesse

Rochefort Comme vous êtes près de Rochefort, c’est l’occasion de pousser une pointe jusque-là, pour découvrir la ville, goûter un plat du terroir et, pour les amateurs, déguster une des bières locales sans oublier la célèbre trappiste de Rochefort. C'est également le point de départ de nombreuses balades Voici quelques idées pour explorer cette magnifique région à pied et à vélo ! Le point de départ se fait depuis le Syndicat d’Initiative de Rochefort, rue de Behogne 5. Vous pouvez y acheter : la carte de promenades Rochefort Ville : 7 itinéraires pédestres balisés au départ du SI.

: 7 itinéraires pédestres balisés au départ du SI. les cartes de promenades Rochefort et ses villages : une trentaine d’itinéraires balisés accessibles aux marcheurs, aux cyclistes, aux vététistes et aux cavaliers. Pour contacter le Syndicat d'Initiative : infos@rochefort-tourisme.be

9 images © Tous droits réservés

6 propositions de marche : Rond du Roi : 5 km : offre une vue sur la ville Fond des Vaux : 8 km. Le Fond des Vaux est un vallon sec qui s'étend au nord de Rochefort. Site de grand intérêt paysager, géologique et biologique. Abbaye : 5 km Chapelle du Maquis : 7 km Résurgence d'Eprave : 12 km Belvédère de Han-sur-Lesse : 9 km. Le Belvédère offre un des plus beaux panoramas de la région !

© Tous droits réservés 6 itinéraires VTT VTT jaune 1 : 60 km VTT jaune 2 : 45 km VTT jaune 3 : 30 km VTT jaune 4 : 35 km VTT jaune 5 : 20 km VTT jaune 6 : 40 km 4 itinéraires Cyclo Cyclo bleu : 20 km Cyclo vert : 31 km Cyclo rouge : 38 km Cyclo jaune : 60 km

RAVEL La ligne 150 B du RAVeL ( Jemelle-Houyet) passe non loin du centre ville de Rochefort.

Domaine des Grottes de Han Je n'allais pas passer à côté de ce magnifique domaine sans le mentionner et vous proposer de le (re)découvrir !

9 images Domaine des Grottes de Han. © Domaine des Grottes de Han

La Grotte Il s’agit quand même de l’une des plus belles grottes d’Europe, élue Patrimoine touristique préféré des Wallons. Vous voyagez au centre de la terre à la découverte de nombreux trésors géologiques où des générations s’y sont succédées, de l’homme préhistorique qui s’en est servi comme abri, à l’homme d’aujourd’hui qu’elle impressionne en offrant un spectacle naturel d’une grande beauté. La grotte est façonnée par la Lesse qui la traverse et continue quotidiennement son œuvre.

9 images © Domaine des Grottes de Han.

Le Parc Animalier Depuis sa création en 1970, le Parc Animalier concilie activité touristique et préservation du patrimoine naturel. Il défend des valeurs environnementales au quotidien en participant à des programmes de réintroduction d’espèces menacées qu’il accueille. Le Parc de 250 hectares est ouvert à tous : randonneur, famille avec enfants ou sénior. Vous avez le choix d’explorer, à pied ou en safari-car, ce parc de pure nature au cœur de l’UNESCO Global Geopark Famenne-Ardenne. Près de 650 animaux issus de notre continent y évoluent dans leur milieu naturel ! Ce parc animalier est le seul en Belgique à accueillir les Big Five européens : le bison, le loup, l’ours brun, le lynx et le glouton. Pour les curieux : Tous les animaux à découvrir

9 images © Etienne BRUNELLE / Naturimages

Comment se déroule la visite ? Vous rejoignez l’entrée du Parc Animalier depuis la plaine des départs à bord d’un tram centenaire ou à pied. Ensuite l’exploration commence avec de vastes étendues vertes et boisées s’offrent à vous. Les animaux vous accueillent dans leur lieu de vie. Des observatoires et des panoramas à couper le souffle sur l’ancienne vallée de la Lesse agrémentent votre balade. A pied Le Sentier pédestre s’étend sur 6 km (900 mètres de parcours sont à ajouter si vous le rejoignez à pied, depuis la plaine des départs, via le Sentier des blaireaux). Pour les aventuriers, une longue canopée, faite de ponts suspendus entre les arbres, permet de prendre de la hauteur ! Après 3 km, vous arrivez au Gouffre de Belvaux Le Gouffre de Belvaux est le point d’entrée de la Lesse sous terre. Cette rivière s’enfonce dans le sol calcaire du Massif de Boine par un vertigineux siphon de 45 m de profondeur. Il y a des centaines de milliers d'années, la Lesse a choisi ce chemin souterrain à l’origine de la formation de la Grotte et de son réseau de 14 km de salles et de galeries. Après un parcours de 2 km sous terre, la Lesse revoit le jour au Trou de Han, la sortie de la Grotte Si vous souhaitez ne faire que 3 km à pied, lorsque vous arrivez au Gouffre de Belvaux, vous pouvez prendre une navette afin de poursuivre votre visite. Ou alors, vous continuez à marcher ! Vers la fin de la visite, à pied ou en safari car, vous découvrirez ensuite la Colline aux Ours, un nouvel espace de 2 ha qui est consacré aux ours bruns. Ensuite, il reste une centaine de mètres à parcourir à pied pour atteindre le Trou au Salpêtre, l’ancienne entrée de la Grotte, là où le sentier pédestre prend fin. Durée : min 3h En safari car La visite en Safari-car, d’une durée d’1h30, vous permet en tout confort d’avoir une vue générale du Parc, de ses panoramas époustouflants et de ses animaux emblématiques. Ce n'est pas fini ! Le musée Han 1900 ... Un retour au siècle dernier Ici, on revit le quotidien de l’époque 1900 à travers une exposition située dans la rue principale du village. Vous en apprendrez plus sur 85 métiers d’autrefois à travers 50 scènes, plus vraies que nature, représentant la vie quotidienne des habitants de la région. Adresse du Domaine des Grottes de Han : Rue J. Lamotte 2 à Han-sur-Lesse Plus d'informations

9 images © Verlota

Ce dimanche 21 novembre, c'est la Journée de l’Artisan De nombreux artisans vous ouvriront gratuitement les portes de leur atelier, partout en Belgique. Une occasion unique de découvrir leurs créations, d’aller à leur rencontre et de partager leur passion ! Poussez la porte de l'atelier Verlota à Wanlin, village situé à moins de 10 km de Lavaux-Sainte-Anne. Travail du verre Caroline Brot, fileuse de verre au chalumeau, vous y accueille. Elle file et souffle le verre au chalumeau. Elle travaille avec des baguettes de verre colorées qu'elle fait fondre pour en faire des perles. Elle monte ces perles en bijoux et accessoires. Elle fabrique également de petits objets de décoration en vitrail, Tiffany, en verre fusionné et émail comme des porte-savons, photophores, attrape-soleil. Ce dimanche, entre 10h et 16h, elle fera des démonstrations de filage de verre au chalumeau. Un espace boutique sera aménagé pour l'occasion.

Adresse atelier : 21 rue du château 5564 Wanlin. Son site

