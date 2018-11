Une fin de week-end aux courses à l'Hippodrome de Wallonie

8 courses galop Départ de la 1ère à 16h30 cheval du jour : 601 LINDSAR outsider du jour : 502 NAVALIS

1ère course

QUIZ EVOLUTION vient de terminer 10ème sur le parcours (en tant que favori de la course) devancé par MESIMA (2è), MONOCLE (3è), MY TRINGALING (4è), VIRTUAL GAME (5è), FOREVER SURPRISE (8è) et DYLANS VERSE (9è), sur ses perfs antérieures une revanche est totalement possible. JUST BECAUSE avait battu DESTINATION au mois d'avril sur plus long. SIMMANTOV vient de gagner nettement devant ALARIS qui barre encore SIR BRUNO (ce dernier venant de battre nettement RAPHAEL).

pronos : 14-7-1-4-11

2ème course

Lot moyen. INTREPIDO a désormais 2 courses de rentrée dans les jambes. WILSONS RUBY est courageux. LEGAZPI vient de terminer 4ème d'un conditionnel. SPARK vient de prouver son retour en forme en battant nettement ZARA SKY. LILIANE vient de devancer FORESTER. SAE LORANA vient de fournir une bonne valeur en terminant 5ème d'un handicap bien composé. VERTICAL RHYTHM peut se révéler.

pronos : 13-3-11-5-4

3ème course

Conditionnel réservé aux 3 ans et plus. CHARLES DARWIN vient de gagner à Krefeld mais paraît un peu chargé. OOI LONG cherche sa forme. CARA'S MUSE vient d'être battue par INKERMAN. AVE MARIA vient de devancer INKERMAN et KOINOR. KLONDIKER vient de bien finir dans un lot plus que correct. ON Y VA rentre après une victoire autoritaire. SAPHIR BLUE (toujours maiden) vient de partir favori sans jamais pouvoir réellement faire illusion.

pronos : 8-3-13-1-5

4ème course

Dans l'Open (distance du jour) de cette année, PHILBA a gagné facilement devant LADY DONCASTER, TOWN CHARTER terminait 10è. MC QUEEN semble légèrement descendre de catégorie. AKOHOL est devenu un grand spécialiste du parcours. THORPE BAY nous semble extrêmement bien placé au poids. GOING VIRAL rentre et paraît pas mal placé au poids également. QUILIANO possède une valeur intrinsèque intéressante. LEONIDAS, TERMSCONDITIONS (2è récemment sur ce parcours) ont une chance d'outsider.

pronos : 4-1-5-3-2

5ème course

Des maidens de 3 ans. fORRICHERFORPOORER va tenter un podium. NAVALIS va tenter une première victoire. NICHT SPARK possède quelques moyens. SOME NIGHTS et HONNEY BLOSSOM ont déjà bien couru contre les moins jeunes. NOBLE SUN est un 'Smrczek' et SISIKAM un 'Geisler' tandis que CAPATINO dépend de l'entraînement de W. Mongil.

pronos : 2-3-4-1-6

6ème course

Course 'à réclamer'. LINDSAR a gagné sa course avant d'affronter de meilleurs adversaires. DAWN SALUTE est au mieux actuellement. PRIME PROJECT semble intéressant à suivre pour le multi. CHRISTIN et SCHELLER ont 10 ans et peuvent profiter de leur expérience. CUMBRIANO a échoué l'an dernier à Mons alors qu'il était favori. OLE COLONIA est un 'Fuchs' tandis que WINALDO possède de l'expérience.

pronos: 1-2-4-6-5

7ème course

Le sprint du jour disputé sur la distance de 950 mètres avec un seul tournant. Conditionnel. KINGS LYN préfère sans doute le gazon et son poids paraît élevé mais il affronte un lot à sa portée. POMME DE TERRE ne gagne pas souvent. MONSIEUR MEL est toujours maiden mais susceptible de progrès. MURCIELAGO possède assurément les meilleures perfs en carrière mais est désormais âgés de 11 ans. ROYAL REQUEST et TAJARROB ont un rôle à jouer.

pronos : 1-2-6-4-7

8ème course

Parcours de longue haleine pour terminer ce programme : 2850 mètres. MARLOT s'est déjà placé à Mons. GOLDEN BOY barre encore DOCTOR KEHOE. PARKORI vient de devancer HURRICANE VOLTA. KIREM a sa chance. PRETTY PIPA dépend d'un entraîneur redoutable. RISE AND SHINE sera l'outsider de la course.

pronos : 1-2-3-4-5

