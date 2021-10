Une échappée curieuse à Mons, ça vous dit ?

Bienvenu.e à la Cité du Doudou. Ici "l’Art habite la ville" et nous partons à sa découverte.

J’espère que vos gambettes sont en pleine forme car c’est à pied ou à vélo que le parcours se déroule. "L’Art habite la ville", c’est quoi ? " L’Art habite la Ville " est une véritable exposition permanente en plein air, à Mons (et dans ses villages), qui intègre des œuvres urbaines originales, signées par des artistes internationaux. Les fresques participent à rendre l’art accessible. Parmi les nombreuses œuvres à découvrir durant ce parcours, en voici trois pour vous donner un avant-goût :

Lucie et les papillons © visitMons Lucie et les papillons Artiste : David Mesguish Origine : France Lieu de l’Œuvre : Square Roosevelt L’artiste nous livre ici, une œuvre monumentale, représentant l’innocence et la pureté de l’enfance, à l’image de sa fille Lucie.

Eldorado / Cix et Duek © Ville de Mons - Oswald Tlr. Eldorado Artiste : DUEK Origine : Espagne Lieu de l’Œuvre : rue des Fripiers La fresque représente le Mexique au sein de sa grande culture qui est dominée par la nature et le mysticisme de son environnement. Les femmes sont très importantes dans la culture mexicaine et sont représentées avec des fleurs, pour leur délicatesse et beauté. Le Quetzal (Ave) est une espèce endémique du Mexique qui est très respectée, puisqu’elle est liée au dieu Quetzalcoatl, le créateur de l’humain dans les histoires de la culture aztèque. Cette fresque représente la nature ainsi que la vie.

Oeuvre de Farm Prod © visitMons Oeuvre de Farm Prod Lieu: Rue de la Halle, 2 à Mons FARM PROD est un collectif, installé à Bruxelles depuis 2003, qui rassemble plusieurs artistes-plasticiens autour de projets créatifs variés. Cette fresque est extrêmement impressionnante car elle s’intègre sur la totalité de la façade de la maison. Elle se subdivise en deux parties, l’une céleste dominée par Adam et Eve, l’autre reproduit des figures emblématiques des cartes de Tarot encadrées d’un décor végétal.

Infos pratiques : "L’Art habite la ville", un circuit à découvrir librement à l'aide de d’un plan. Le point de départ idéal de la balade est visitMons (Grand-Place, 27) où vous pouvez vous procurer le plan. Si vous préférez, vous pouvez le télécharger via ce lien ou via le site internet de visitMons ou encore via l'application Street Art Cities avec plus d'infos sur les œuvres et les artistes.

Après cette balade ludique, retour à la Grand-Place pour une pause bien méritée autour d’un verre et/ou un bon plat. L'occasion de savourer une des quelques bières brassées dans la région. Vous avez l’embarras du choix avec les nombreux restaurants-brasseries !

"Bière en fête" s’installe sur la Grand-Place de Mons justement ce week-end ! Je pense que les amateurs de bière et de produits locaux vont s’y attarder un bon moment. Depuis ce vendredi 1er octobre "Bière en fête", qui célèbre son 25e anniversaire, se tient sur la Grand-Place de Mons et ce, jusqu'à ce dimanche 3 octobre. Au programme : 19 stands de bière et de produits du terroir, des concerts gratuits, une animation musicale itinérante, concours, etc. Chaque stand proposera quatre ou cinq bières au minimum. Quelques bières brassées à Mons et dans les environs seront à l’honneur comme La Montoise brassée depuis peu à Mons, les bières de la Brasserie du Borinage, la Diôle à Beloeil, les bières Saint-Feuillien, les Bush de la brasserie Dubuisson, ... L’APAQ-W (l’agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité) mettra à l’honneur le terroir local. Il sera possible de consommer des fromages, de la charcuterie, du chocolat, des glaces, du pain provenant de l’artisanat local et des exploitations agricoles de la région. Infos pratiques : l’accès est gratuit et le Covid Safe Ticket n’est pas obligatoire. Les stands ouvriront à 11h jusqu’à 23h30. Ce n’est pas tout, le Wallonie Food Truck Festival s’installe également à Mons ce week-end, un peu plus loin, Place du Marché-aux-Herbes.

Votre soif de découvertes est inassouvie ? Allons caresser le Porte-bonheur de la cité Montoise : Le Singe du Grand'Garde Bien attaché à la façade de l’Hôtel de Ville de Mons, il est probablement le plus vieux et le plus célèbre Montois. Son crâne poli est continuellement caressé par les Montois et les touristes de passage. Chaque hôte de marque de la cité est bien évidemment invité à le saluer à son arrivée en Ville.

7 images Hôtel de Ville Grand-Place Mons © Utopix Hyacinthe

Mon coup de cœur : Il est vrai que venir à Mons et ne pas passer par le Beffroi serait dommage.

7 images Beffroi Mons © Tous droits réservés

Symbole de la ville de Mons et reconnu par l’UNESCO depuis 1999, le Beffroi de Mons est le seul Beffroi baroque de Belgique. Avec 365 marches, ses 87 mètres de haut et son carillon aux 49 cloches, il constitue un témoignage architectural remarquable. Construit entre 1661 et 1672, il abrite en son sein un centre d’interprétation dédié à son histoire. Empruntez l'ascenseur panoramique pour y accéder et profitez de la vue exceptionnelle sur toute la ville de Mons. Depuis 2016, le savoir-faire des carillonneurs a été reconnu par l'UNESCO en tant que patrimoine immatériel de l'humanité. Toute l'année, différentes animations sont organisées dans le jardin ou à l'intérieur du bâtiment : concerts de carillon le dimanche, nocturnes, visites guidées, banquets et concerts dans le jardin. Infos pratiques : Adresse : Parc du Château Contact : + 32 65.33.55.80 Horaires: du mardi au dimanche de 10h à 18h. La dernière montée au Beffroi se fait chaque jour à 17h15. La visite dure en moyenne 1h. Beffroi, jardin et parcours muséal accessibles aux PMR (accès par la Rue des Gades).

Que visiter d’autre à Mons ? Musée du Doudou Pour tout apprendre de l’histoire et la symbolique de ce folklore, un événement reconnu comme chef-d’œuvre oral et immatériel par l’UNESCO en 2005, poussez la porte du musée du Doudou situé dans le Jardin du Mayeur, Grand Place, où vous pouvez découvrir également la Fontaine du Ropieur.

Le Ropieur © Quentin Dardenne Le Ropieur est le symbole du garnement montois. Ce gamin des rues, farceur et malicieux, attend le passant pour l'éclabousser en déviant de sa main le jet d'eau.

Le Pôle muséal regroupe tous les musées et lieux d'expositions gérés par la Ville de Mons. Idées de Visites guidées dans Mons Vous aimez la bicyclette ? Pourquoi ne pas louer un vélo et partir à la découverte de Mons et sa région ! La ville de Mons et son office de Tourisme mettent à disposition des vélos de tout type pour sillonner la ville mais aussi, et surtout, ses alentours sur des parcours variés dessinés et pensés pour tous. Plus d’infos pour découvrir Mons à vélo Pour continuer l'exploration de la ville de Mons, visitez ce lien

Ne repartez pas chez vous sans une spécialité gourmande montoise ! El cayau montois Entièrement fait maison, ce petit pavé arrondi est constitué d’un sablé recouvert d’une ganache au chocolat et à la noisette, avec un peu de meringue. Une pastille au chocolat à l’effigie du célèbre singe du Grand Garde décore le tout ! Le pagnon borain Le pagnon borain est une tarte épaisse, faite à base de pâte levée et de cassonade blonde. Cette variante de la tarte au sucre est, à l’origine, réalisée avec les restes de pâte à pain. Le pavé montois Le pavé montois est un fromage à pâte molle et à croûte lavée, réalisé à base de lait de vache. Sa saveur n’est ni trop douce, ni trop forte.

A samedi prochain pour une autre idée escapade-découverte ! Rendez-vous également sur Visit Wallonia Viva Week-end, c'est tous les samedis et dimanches de 6h à 9h sur Vivacité, en compagnie de Sylvie Honoré qui vous propose ses bons plans pour passer un week-end actif !