Un samedi exceptionnel à l'Hippodrome de Wallonie grâce notamment à la finale des Trotteurs Français

8 courses de trot, départ de la 1ère à 11h00 cheval du jour : 406 ERBA D'AUNOU (devrait confirmer sa supériorité à ce niveau). outsider du jour : 204 FILOU DU CARNOS (sans faute, sa place est dans le trio).

1ère course

On débute avec la finale réservée aux juments TF âgées de 4 ans. FAVORITE GRIM devrait lutter pour la victoire. FONCEUSE DU BISTON possède le plus de gains. FELICIE GAILLARD est drivée par Jos. FALBA DU VIVIER est en retard de gains. FARAH D'ATOM vient de montrer sa grande forme. FERIA DU TOULAY et FYLENA D'ISQUES seront retenues pour une place. FIBIE peut surprendre tout comme FUTURE STAR. FULANA DE TAL et FINALE CUP sont bien drivées.

pronos : 4-1-2-14-5

2ème course

Finale réservée aux TF (entiers et hongres) âgés de 4 ans. FANGIO DE KARMEL possède un chrono intéressant tout comme sa musique. FLYING MOKO a retrouvé la forme et sait aller vite. FJORD PAN est au top. FILOU DU CARNOIS est un des chevaux à battre s'il évite la faute. FAIRWAY DIESCHOOT aura des prétentions. FLYER DE BRIKVIL progresse de course en course. FIGARO MALIN sera cette fois plutôt vu pour une place. FAITHFUL MAN devra être surveillé.

pronos: 4-3-6-5-2

3ème course

Rendement de 25 mètres à partir du 6 : SUNSHINE KRONOS. Distance de 2850 mètres. Personne n'est à éliminer. IRON VIVANT vaut mieux que ses dernières sorties. ASTRE DE BEYLEV et TOM T. HALL viennent d'être disqualifiés mais on les rachète volontiers. BACAN DEGATO n'a plus gagné depuis un long moment tout comme ULISSE D'ASOLO. TITAN VEPIMI et EXPO EXPRESS seront D4. BANKER TRANSS R trouve un peu sa limite en Hollande. VALENTINO STRIX cherche sa course. VASTERBO ARTHUR, RIVIERA AS et GOSIP SIDNEY feront leur course comme d'habitud

pronos : 9-12-11-13-3

4ème course

DIANE D'IDEF mérite un succès. DURANDAL luttera pour les places. EXPLORER QUEEN est capable de tout. DON'T STOP ME est bien situé derrière l'autostart. ERBA D'AUNOU sera la grandissime favorite. DAISYMONEY RINGEAT est dure comme un roc. ETOILE DE LAHAYE vient de gagner sa course. CITY DU SAPTEL est la plus rapide et la plus argentée.

pronos 6-7-2-12-4

5ème course

Finale réservée aux TF (entiers et hongres) âgés de 5 à 7 ans. CHARMEUR DES HAYES accumule désormais les victoires. DECLIC DU GADE et DRUGSTORE BONBON seront dans le coup s'ils évitent la faute. CASANOVA DE RICO aura la confiance de Jos. DROITS DE L'HOMME cherche un succès au contraire de DUC DE TYROLE qui a gagné 3 de ses 4 dernières courses. EXCALIBUR DE TORCY et ENTERTAIN YOU n'ont pas hérité d'un numéro enviable en dehors. CATSOUS n'est pas hors du coup. DINO DU VARLET n'a pas laissé mauvaise impression dernièrement. COCKTAIL ATOUT est capable de gagner. DON JUAN DE MOERES sera D4.

pronos : 1-4-11-14-3

6ème course

Le Prix RAPIDE LEBEL : 2850 mètres à parcourir via l'autostart. JANA TRAFO vient de s'imposer. INVINCIBLE BOLETS ne parvient pas à gagner une course. CONDOR SKY devrait cette fois monter sur le podium. LICKETYCLICK et JOEPIE SLIPPER disputent toutes les arrivées. UCALAYI BI reste une cliente très sérieuse. ALEXIS et ALADIN BLEU seront là pour une place.

pronos : 5-8-4-3-1

7ème course

Le GRAND PRIX DES FLANDRES qui a été remporté par tant de champions par le passé. Trot monté évidemment. Départ aux élastiques : 2850 mètres, 2875 mètres et 2900 mètres à couvrir pour les plus riches. ALI THE BEST (beaucoup de tenue) et BEST DES VERRIERES tenteront le tout pour le tout. JACK LJ est en forme. ATOUT PARIS et ONE MEMPHIS ne seront pas ridicules loin de là. XCEED G.T et BUZZI SILD sont en droit de revendiquer au minimum une place. Aux 50 mètres, VICTORIOUS LORD, ULTRA TIVOLI et URANIUM vont devoir s'activer.

pronos : 4-5-1-10-9

8ème course

Le Prix READY CASH pour clôturer ce programme très copieux. GIGANT WELL semble capable de gagner mais aura sur sa route KOLDING SIDNEY. INDIEN DE FORESSE est capable de tous les mettre d'accord grâce à sa pointe de vitesse finale. CRACK DE NEUVILLE ne cesse de s'améliorer. EL BANDIDO T BREMT et ANDROMEDO peuvent surprendre pour les places.

pronos : 8-4-3-9-1

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be