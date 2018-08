Tous les ingrédients sont réunis pour une après-midi festive à l'Hippodrome de Wallonie

GP DE WALLONIE Départ de la 1ère à 14H00 8 COURSES AU TROT cheval du jour : 603 AUBRION DU GERS outsider du jour : 706 ICEMAN

1ère course

distance 1750 mètres. UNAR BI peut récidiver. SESAMO OM et OUT OF HEAVEN accumulent les bonnes performances. CEZAR H reste capable d'au moins terminer deuxième. CESAR CHARISMA vient d'afficher un retour en forme. FORLAN va essayer de se racheter tout comme DARCY RIVER. BAVARIA DU MOULIN partira tout en dehors ce qui n'est pas un avantage.

pronos : 4-2-5-7-8

2ème course

Départ aux élastiques. Match possible entre : LOVER BOY qui part 25 mètres devant KARTOON. KALITA VRIJTHOUT est le 3ème cheval le plus riche de la course. Les 3 ans : BEAUTY FLOWER CG, LITTLE BRIGADOON (Jos) et LUCKY BASE vont tenter de résister un bon moment. VISTOSO et KAMUKANA VRIJTHOUT se tiendront à l'affût.

pronos : 4-8-7-2-3

3ème course

Des chevaux en forme et réguliers dans l'ensemble. Bel engagement pour le hollandais KEES BOKMA. IMMER BUTTERFLY, JOINTNESS SIDNEY, HYSTOIRE D'ERPION et GHAEDRA VIVANT formeront l'opposition au vu de leur régularité. BLASON DU VIVROT trouve une tâche difficile. ENJOY LIKEASTAR reste (malgré ses 10 ans) capable d'un truc. JANUS BOSHOEVE partira seul du 2ème rang derrière l'autostart.

pronos : 4-3-6-7-8

4ème course

2850 mètres. GOSIP SIDNEY à choisit cette course, et peut l'emporter. AQUITO DE JUPILLES est au top et part devant (start élastiques). AMI DU PRESSOIR est irréprochable. VIVO PER LEI devrait disputer l'arrivée tout comme JERRY MOM. Malgré ses 11 ans : TIBURCE DE LEAU peut s'insérer dans la bonne combinaison. VASTERBO ARTHUR a souvent bien couru sur ce parcours. VOICI FAVEROL possède de la qualité. AZUR DE GESVRES est le plus riche de l'épreuve.

pronos : 1-10-2-6-7

5ème course

CATSOUS devrait encore pouvoir s'imposer s'il évite la faute. BOGDEN devraient au moins disputer les places. BUCELIO VERDERIE, BERING DU GOUTIER devraient bien faire à l'issue d'un bon parcours. DUCHESSE vient de renouer avec le succès de bonne manière. CASANOVA DE RICO fait toutes ses courses. Outsiders : BELADO D'OUILLY, CADAJO, COMANCHERO BEACH et BOYFRIEND.

pronos : 5-6-9-15-16

6ème course

L'épreuve du jour ! Le GP DE WALLONIE : 180.000 euros d'allocation, groupe 1. AUBRION DU GERS (hongre) ne peut pas décevoir. UZA JOSSELYN reste sur deux succès de rang. BILLIE DE MONTFORT sait suivre tous les trains et va encore se placer. AMIRAL SACHA est en grande forme. Derrière ces principaux favoris pour la victoire, tout est possible.

pronos : 3-4-1-2-6

7ème course

On retrouve les 5 des 6 premiers du 25/07, course disputée sur la distance de 1750 mètre : IDEAL PONT VAUTIER était venu gagner tout à la fin via un parcours en or, JAZZ D'OVER avait longtemps bataillé devant. UCALAYI BI terminait 3ème devant ICEMAN et FANIDOL DU PRAIRIE. ECLAT DU CALVAIRE va mieux courir. La distance est de 2300 mètres aujourd'hui. DEVIL BOKO cherche sa meilleure forme. FOKKE ZWARTLAND, ELANO DI QUATTRO et GALILEE (meilleur à droite) tenteront de les contrer.

pronos : 4-5-6-7-2

MINITROTTERS

9ème course

La 9ème et dernière course de cette réunion exceptionnelle disputée en d-sulky sur invitations : distance : 1750 mètres. CALVIN DU GUESCLIN découvre un super engagement. JAG DE MORGANE devrait très bien faire également. HULK BROLIN et JANA DE BRUCOM sont bien placés derrière l'autostart. IWAN SIDNEY n'étonnerait pas en s'imposant avec un entraîneur-driver en pleine forme. DOMINO DE BAS et EMARENTIANA V viendront en léger retrait.

pronos : 1-7-4-2-3

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be