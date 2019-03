Réunion de trot à l'Hippodrome de Wallonie avec le départ de la 1ère à 11h

Réunion de trot 9 courses, départ de la 1ère à 11h cheval du jour : 403 UNAR BI outsider du jour : 506 HURRICANE

1ère course

DECLIC DU GADE n'est pas incapable de s'en sortir avec les honneurs. EXCALIBUR DE TORCY trouve des conditions idéales pour se racheter. Oublions la dernière disqualification de BELLINO VERDERIE. EAGLE DU CALVAIRE semble se retrouver totalement. EGEE FORLIFE est un autre 5 ans qui devrait bien courir. ELEGRO TER BLEKTE et ALADIN BLEU seront cités pour une surprise.

pronos : 2-3-12-1-5

2ème course

FORLAN est régulier pour les places. NEW FLAME est bien placée derrière l'autostart. MAD DIVA est difficile à contrer actuellement. DREAMBOY HORNLINE se rapproche de sa meilleure forme. KEES BOKMA ne terminera pas loin du vainqueur. PROUD OF MY FACE fait toutes ses courses.

pronos : 3-5-4-6-1

3ème course

DIANE D'IDEF n'est pas vraiment une gagneuse. BALBUZARD vient de décevoir. DRAKKAR D'YVETOT et BANCO DE VER sont D4. DINO DU VARLET termine souvent en tête des battus. ALEXIS BLEU cherche un succès depuis longtemps. DECLIC FLIGNY reste sur une troisième place. DARIUS DU LOIR peut encore nous surprendre. DIEGO D'HERMES fera partie des favoris.

pronos : 3-12-1-5-2

4ème course

1750 mètres. Jo Corbanie présente 3 chevaux : BACAN DEGATO, EAGLE B BUTCHER et EXCLUSIVE LANE, son choix s'est porté sur EAGLE B BUTCHER. UNAR BI se déplace pour gagner. AMI DU PRESSOIR sera plutôt vu pour une place. SPECIAL OFFER peut se révéler. BRUME DE CLERMONT possède un bon record et est bien engagé. SHELBY GLIDE dépend de l'entraînement très en forme de Henk Grift.

pronos : 3-4-6-5-7

5ème course

ITOKI DU LOMBART cherche un podium. JAMBORA va se racheter. JARRAH BOLETS reste sur deux succès. HURRICANE est revenu au top. KEELY QUEEN ER reste sur 4 victoires lors de ses 5 dernières tentatives. EGO BOY fait toutes ses courses. KOLDING SIDNEY, HERO STAR et JANA DE BRUCOM devront partir du deuxième rang derrière la voiture.

pronos : 6-7-4-11-5

6ème course

DJANGO DE BACONVAL peut revendiquer une place. CRACK DES PRES nous doit une revanche​. ​DECISION est régulière dans l'ensemble. FJORD PAN et EFFEUILLE MOI PAN vont bientôt surprendre. CARAVELLE D'HEULE possède de la tenue. ELITE LOVE BLUE ne découvre plus les mêmes conditions. FRIDAY a du mal à gagner. ENOLA PENGUY fera partie des chevaux très en vue.

pronos : 5-6-16-11-3

7ème course

JACARTA NOA peut doubler la mise. FIBIE (dans un bon jour) peut gagner. FALBA DU VIVIER ne sortira pas des trois premiers. JOTELLO VRIJTHOUT, IRIS DES D sont deux bons outsiders. JACINTO découvre un engagement sur mesure. FILS DRY vaut mieux que ses gains actuels.

pronos : 6-4-5-3-9

8ème course

La coupe des 3 ans. Très belle course. MAGIC VIVANT est le plus riche de l'épreuve. MY LOVE ZEN mérite une victoire. MYSE D'ERPION devra aller un peu plus vite que d'habitude. MYSTERIOUS MOM et MELTING POT sont les deux 'Corbanie" de service. MYA DU CALVAIRE n'est pas hors d'affaire. GRIM D'AZUR peut enfin monter sur le podium.

pronos : 1-2-6-7-4

9ème course

Réservée aux dames. CRYSTAL PASSION peut bénéficier de la forme de Céline Onghena qui est très inspirée actuellement. ETORIX devrait lui donner une bonne réplique. EUREKA HERBLINAIE peut surprendre. FRIENDLY LANE possède un bon record. ICARUS et RASPUTIN LG sont réguliers.

pronos : 1-5-6-7-

Plus d'infos : www.hippodromedewallonie.be