Quelques idées pour une escapade oxygénante et revitalisante en pleine forêt !

On se pose le temps d’un journée (ou plus) afin de se ressourcer dans nos belles forêts.

Nous ne faisons qu’un avec la nature et pourtant, on s’en éloigne très souvent. Il est indispensable de s’échapper régulièrement de la course folle de la vie actuelle afin de se connecter à notre environnement naturel. Votre corps et votre esprit vous en seront reconnaissants ! En 150 ans, la couverture forestière a augmenté de 25% en Belgique. La forêt belge occupe aujourd’hui 23% du territoire national et 78,9% se situe en Wallonie. 55% de la surface forestière belge appartient aux propriétaires particuliers. Les 45% restant font partie du domaine public.

Les bienfaits d’une balade dans les bois Il est maintenant reconnu qu’une immersion en forêt apporte de nombreux bienfaits au corps et à l’esprit. Parmi ceux-ci : relaxation et donc diminution du stress, diminution de la pression artérielle et du rythme cardiaque, amélioration de la digestion, renforcement du système immunitaire et stimulation de l’organisme. Je vous propose d’essayer une marche consciente lorsque vous serez dans les bois. Peut-être pas durant toute la balade, mais prenez un moment pour ralentir, ne pas parler, mettre vos sens en éveil pour observer, ressentir, écouter et ne pas penser !

La sylvothérapie Pour ceux et celles qui seraient intéressés d’aller plus loin dans cette connexion avec la nature et plus précisément avec les arbres, il existe la sylvothérapie, la thérapie par les arbres. Reconnus depuis longtemps pour leurs vertus régénératrices, les arbres sont en effet de puissants alliés pour notre santé. Développé au Japon, le Shirin-Yoku (de shirin : la forêt et yoku : le bain) est un vrai concept dans ce pays car selon eux, nous devons vivre et être en harmonie avec la nature.

La sylvothérapie consiste à se promener lentement dans les bois, marcher pieds nus sur des feuilles ou encore enlacer des arbres, en se concentrant sur les sensations, les bruits et les odeurs. Enlacement des arbres : attention au cliché Il y a certes des pratiques énergétiques qui consistent à s’approcher de l’arbre pour se connecter mais aucune obligation de faire un câlin à l’arbre ! Il ne faut pas oublier que l’arbre lui aussi est un être vivant. Sans parler des risques pour la santé (ex : la recommandation de porter des vêtements longs avant d’aller se promener en forêt, notamment pour se protéger des tiques). On peut entrer en contact avec les arbres, mais il y a tout un protocole à respecter. Tout au long de l’année, le Syndicat d’Initiative Champlon-Tenneville organise des bains de forêts accompagnés par des guides sylvestres.

On part, à présent, à la découverte de nos forêts

On commence avec Les forêts d’Ardenne Les forêts d’Ardenne , c'est une destination touristique autour de 4 Massifs Forestiers d'exception. Ces espaces forestiers offrent de magnifiques randonnées et de nombreuses activités où nous sommes invités à nous ressourcer, à respirer, à respecter ce milieu fragile, précieux et ses différentes fonctions. 1. La Forêt du Pays de Chimay Un massif lumineux et authentique composé principalement de feuillus où l’eau est omniprésente. On y observe une grande variété de paysages, d’écosystèmes et de biodiversité. C’est dans cette forêt méconnue qu'est née la Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay, un itinéraire de grande randonnée de plus de 175 kilomètres, jalonné d'aires de bivouac et d'hébergements touristiques aux couleurs de la forêt. Plus d’infos : http://www.foretdupaysdechimay.be/fr 2. La Grande Forêt d'Anlier La Grande Forêt d’Anlier, se dit "terre de ressourcement". C'est un lieu propice à l'apaisement et à l’enchantement, une destination "slow-tourisme" qui possède la plus grande hêtraie de Belgique. La cigogne noire (rare et sauvage) est l’emblème de cette forêt où elle y niche, le bassin de la Haute-Sûre lui sert de garde-manger. Plus d'infos : https://www.parcnaturel.be/

3. La Forêt de la Semois et de la Houille Le sanglier est la figure emblématique du Massif Forestier de la Semois et de la Houille. Un lieu riche de son patrimoine naturel et qui possède de très beaux points de vue. Ici c’est l’aventure en forêt ! La rivière de la Semois est indissociable de ce massif sauvage et magnifique. Au nord, la Houille traverse une région sauvage : le site de la Croix Scaille. Plus d'infos : http://www.foretdelasemoisetdelahouille.be/fr Luna et les gardiens des forêts : une aventure palpitante à vivre en famille dans la Forêt de la Semois et de la Houille Grâce à une application qui reprend 8 parcours, dont un par commune (Bièvre, Gedinne et Vresse-sur-Semois, Bertrix, Bouillon, Paliseul, Florenville, Herbeumont), le personnage principal, la Fée "Luna", vous emmène à la découverte du territoire du Massif Forestier de la Semois et de la Houille. Luna vous fait voyager d’une commune à l’autre, fil conducteur d’une intrigue aux allures légendaires. Dans chaque commune, un personnage singulier vous dévoile, à travers les aventures qu’il vous fait vivre, les spécificités légendaires, culturelles et historiques de chaque région et les mystères de la forêt environnante. Pour en savoir plus : https://www.lunaetlesgardiens.be/ 4. La Grande Forêt de Saint-Hubert La Grande Forêt de Saint Hubert, terre de cerfs et de légendes, est une destination nature idéale pour découvrir le cerf majestueux, roi des forêts et découvrir ce magnifique massif forestier parmi les quelques 1.500 kilomètres de promenades balisées. Plus d'infos : http://www.lagrandeforetdesainthubert.be/fr

Après Les forêts d’Ardenne, on va du côté de : La forêt du Hertogenwald Située au sud d’Eupen, elle est la porte d’entrée vers la réserve naturelle des Hautes Fagnes. l’Hertogenwald représente la plus grande forêt domaniale de Belgique. De nombreux circuits de promenade sont proposés.

Le Bois de Hal Le Bois de Hal est un vestige de la forêt charbonnière qui recouvrait déjà ces contrées durant la précédente période glaciaire. Beaucoup s’y rendent de la mi-avril au début mai pour admirer les tapis de fleurs bleues que forment les jacinthes sauvages. On y trouve une grande diversité d’espèces d’arbres et d’animaux sauvages. La forêt de Soignes La Forêt de Soignes, c’est le plus grand espace vert de la Région bruxelloise, la plus grande forêt de feuillus de Flandre et la hêtraie la plus extraordinaire de Belgique. C’est un paysage dont l’état de conservation est unique et qui date de la fin de la dernière glaciation, avec un riche écosystème. La Forêt de Soignes est la seule forêt de Belgique à accueillir 7 espèces de pic différentes. Bosland Bosland, situé au cœur du nord du Limbourg, est la plus grande forêt d'aventure de Flandre où les enfants sont les maîtres. Les parents sont également les bienvenus, mais seulement s'ils se comportent bien ! L'intention de ce lieu est de préserver et de développer davantage la nature de Bosland .

Le week-end du bois et des forêts ces 16 et 17 octobre Découvrez le bois et la forêt autrement à l’occasion du Week-end du Bois. Le but principal de cet événement est de mettre au-devant de la scène la filière forêt-bois, les compétences et les savoir-faire de ses acteurs. Son objectif est également de promotionner la destination touristique des Forêts d’Ardenne, ses multiples produits, ainsi que la richesse naturelle et la biodiversité de nos forêts, cela afin de mieux les faire connaître, et donc de mieux les préserver et de mieux les valoriser. Au programme : Des activités : Balade découverte et reconnaissance des différentes espèces de champignons, expositions, animations nature, atelier d’impression végétale, initiation à la photographie en forêt, balade vélo, marche nordique, spectacles, etc. Retrouvez les différentes activités proposées un peu partout en Wallonie ce week-end via le lien WEEKENDBOIS Les métiers du bois : En dehors des activités multiples, vous aurez aussi l’opportunité d’aller à la découverte des artisans du bois et des métiers qui sont directement liés à la forêt. Par exemple : la découverte du métier de garde forestier, des graines forestières de haute qualité, visiter une maison à ossature bois, découvrir la fabrication de luminaire et mobilier en bois local, etc. Toutes les infos via le lien WEEKENDBOIS

A samedi prochain pour une autre idée escapade-découverte !