Que faire ce week-end : Voyager dans le passé ou dans le futur !

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Mathilde de Jamblinne, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Les vacances arrivent à grands pas et elles sont souvent une belle occasion de visiter des endroits un peu hors du commun et même hors du temps. Mathilde, aime vous faire voyager dans le temps, et cette fois-ci, elle ne change clairement pas sa tradition puisqu’on se retrouve au Moyen Âge…

Une fois n’est pas coutume, elle ne vous emmène pas dans un endroit particulier, mais à la visite d’une ville magnifique qui n’est pas si loin et qui est trop souvent un peu boudée au profit de sa sœur, la ville de Bruges. Hé oui, vous l’aurez compris, elle parle de la ville de Gand. Saviez-vous qu’elle abrite une des Sept Merveilles… de Belgique, le célèbre Agneau mystique dont l’histoire est aussi passionnante que l’œuvre est belle. Cet ensemble de panneaux a en effet connu des démembrements, un vol et pas mal de déplacements avant de se retrouver dans la cathédrale Saint-Bavon où on peut l’admirer. Si vous n’allez à Gand que pour une journée, elle ne peut que vous conseiller de vous perdre dans les rues, d’admirer les maisons à escaliers qui lui sont tellement spécifiques et que vous pourrez voir, par exemple, sur le Quai aux Herbes, où se tenaient auparavant les guildes commerçantes dans de grandes et impressionnantes maisons. Il est aussi indispensable de passer devant le très impressionnant château des Comtes de Flandres qui, bien qu’il se trouve en centre-ville, est entouré d’eau. Et si vous voulez avancer de quelques siècles, l’hôtel de ville et sa façade typique de la Renaissance vont vous bluffer. Pour avoir plus d’idées insolites et si vous aimez le mystère, Mathilde ne peut que vous inviter à vous procurer le Curio Guide Belgique mystérieuse Flandre qui tient facilement dans une poche ou un sac à dos et regorge d’anecdotes à lire avant ou pendant le voyage !