Que faire ce week-end : Vivre une après-midi féérique ou partir à la chasse aux trésors

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Elle vous propose tout d’abord de vivre une après-midi féérique en province de Luxembourg

Le printemps est là, les oiseaux repointent le bout de leur bec et les fleurs reprennent le contrôle de nos parcs et jardins. Résultat, Aurielle a eu envie de vous parler magie, douceur et féérie ! C’est pourquoi je vous propose aujourd’hui de vous rendre du côté de Croix-Rouge, la bourgade donc, pas l’association bien connue, pour déambuler sur le sentier des fées.

De quoi s’agit-il exactement ?

Il s’agit en fait d’une promenade d’environ 1,5 km qui propose une série de défis à relever pour partir à la recherche des fées et découvrir leurs secrets. Des défis, il y en a neuf au total, parmi lesquels il est proposé aux visiteurs de récolter des offrandes pour les fées, par exemple, ou encore de réaliser une ronde miraculeuse… Durant ce parcours, les enfants seront invités à compter le nombre de fées qu’ils croiseront et à apporter leur réponse au Pavillon du tourisme de Virton où une surprise les y attendra. Et si ce sentier porte ce si joli nom, ce n’est pas par hasard ! En effet, lors de votre promenade, vous croiserez la route d’une grotte, que l’on appelle le Trou des fées. Il s’agit d’un réseau de galeries souterraines creusées par jadis l’homme dans la roche qui se prolongent sous les fondations de l’ancien moulin et du presbytère et cette grotte est à l’origine de nombreuses légendes en Gaume. C’est donc une promenade absolument incontournable qu'elle vous propose. Il vous suffit de vous rendre à la Maison du Tourisme de Virton pour avoir toutes les informations.

Cap maintenant sur une autre activité ludique puisque Aurielle vous propose une application gratuite pour les familles

Elle a eu un petit coup de cœur pour cette application ! Il s’agit de l’application Totemus, qui a pour objectif de faire découvrir aux familles de nombreuses régions de notre pays sous forme de chasse aux trésors. Ces chasses aux trésors Totemus sont à mi-chemin entre le jeu de piste et le géocaching. L’idée, c’est d’allier le sport, avec différents niveaux de balades, la culture, grâce à la mise en valeur des richesses et du savoir-faire wallon, et l’aventure. Cette application existe depuis moins d’un an, elle est totalement gratuite et surtout, elle propose aujourd’hui pas moins de 24 chasses au trésors différentes dans toutes les provinces de Wallonie. Donc vous pourrez par exemple suivre les pas de Djan Djan à Nivelles, plonger au cœur de la bataille de Waterloo, partir sur les traces de McAuliffe à Bastogne ou encore tenter de résoudre les 1001 mystères de la terre du Borinage. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux et pour toutes les régions de Belgique. Et le petit plus, c’est qu’à chaque participation à une aventure, vous gagnerez des pièces que vous pourrez échanger contre des super lots dans la grotte à cadeaux du site de Totemus. Donc, foncez !

