Que faire ce week-end : Vivre un week-end en famille dans la province de Liège

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Cette semaine, elle vous propose de vivre un week-end en famille dans la province de Liège, en commençant tout d’abord pour une promenade hors du commun.

Aurille vous emmène tout d’abord du côté de Plombières, qui est non seulement une commune liégeoise située à la frontière allemande mais aussi, et surtout, un ancien site minier comme on en rencontre plusieurs en Wallonie. Il s’agit d’une ancienne mine de plomb et de zinc qui aurait été en fonction depuis le 14e siècle au moins et qui a cessé ses activités en 1922. Durant tout ce temps, la région a véritablement été surexploitée, la question de l’écologie n’étant pas vraiment au centre des préoccupations et elle a été très polluée en métaux lourds. C’est pas joli joli, mais la bonne nouvelle, c’est que cette activité intense est en fait à l’origine de l’aspect actuel du site. En fait, la présence de zinc et de plomb dans le sol a permis à une faune et une flore très particulières de se développer sur le site qu’on appelle les haldes calaminaires. Le site fait une vingtaine d’hectares, la réserve naturelle, elle, occupe environ la moitié de cet espace et sur ce sol pourtant pollué, vous pourrez admirer la pensée calaminaire, une petite fleur jaune très représentative de cette flore spéciale, le tabouret calaminaire, ça ne s’invente pas, une jolie fleur blanche ou encore un papillon qui répond au joli nom de " Petit Nacré ".