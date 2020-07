Que faire ce week-end : Visiter les grottes et les cavernes

Qu’est-ce que cela signifie ?

Durant environ une heure et demi, petits et grands vont pouvoir découvrir la grotte et son fonctionnement sous toutes ses coutures pendant une jolie balade dans les entrailles de la terre.

Donc après quelques mots d’explication dans une petite salle, notamment au sujet des différentes étapes de création de la grotte, un guide vous fera descendre et découvrir les merveilles qui se cachent sous nos pieds. Vous pourrez ainsi observer les concrétions qui sont assez spectaculaires, écouter le son mélodieux des gouttes d’eau, toucher les parois humides et, surtout, apprendre un tas de choses, peu importe l’âge, puisque le guide alternera explications et expériences sensorielles qui parleront aux plus jeunes. De plus, grâce à des maquettes didactiques, l’animateur expliquera de manière accessible la formation du calcaire au fond des mers, les mouvements des continents, l’apparition de fissures, le travail de l’eau et la lente dissolution du calcaire, la création des stalagmites, stalactites…

C’est l’occasion d’en prendre plein les yeux et plein les oreilles !