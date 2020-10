Que faire ce week-end : Visiter l'expo d'un personnage du 9ème art ou jouer à des jeux anciens

L’exposition est accessible de 14 à 17h, encore ce samedi et ce dimanche , et elle est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans !

C’est une exposition à découvrir en famille car, les parents y revivront sans doute avec un brin de nostalgie leurs premières lectures de BD et redécouvriront avec plaisir un personnage que les enfants connaissent moins mais qui se laisseront séduire par ce bonhomme rond et sympathique bien de chez nous.

C’est donc ce dimanche après-midi , mais aussi, si tout va bien, le 5 novembre et 22 décembre . Et c’est pour les enfants à partir de 7 ans .

Et comme vous n'êtes très probablement pas les seuls à ne pas les connaître, l’Abbaye de Villers-la-Ville a pris l’excellente initiative de les faire découvrir aux plus jeunes durant une après-midi jeux.

Et si on aime vraiment beaucoup les jeux ?

Si vous êtes de véritables mordus de jeux, l’Abbaye propose aussi les 1er et 8 novembre le jeu du cloître, c’est-à-dire 15 défis d’observation et de réflexion à relever en famille pour décoder un message et pour trouver le trésor des moines. Et ça, c’est une activité idéale dès 6 ans !