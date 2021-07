Que faire ce week-end : Visiter deux endroits bercés par l’eau

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Mathilde de Jamblinne, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Cette semaine elle vous emmène aux confins de notre pays pour nous faire visiter deux endroits bercés par l’eau. Calme et dépaysement sont assurés, ce qui les rend tout à fait propices aux promenades en famille.

On commence par aller se promener autour d’un lac à la frontière française et plus précisément à Couvin, lac dont le nom est déjà dépaysant puisqu’il s’agit du Ry de Rome.

On ne va pas en Italie ? On ne perd pas forcément au change puisque les paysages autour de ce lac sont sublimes.

La promenade qui est une boucle de 5 kilomètres permet d’apprécier la biodiversité du site qui est marquée par la présence de bouleaux, de bruyères et de rose. Au niveau de la faune, on y rencontre des martins-pêcheurs, des balbuzards, des pics noirs, mais également des chevreuils, des sangliers, des cigognes… et des autres familles de promeneurs si le temps est bon ! Et pour les amateurs d’Histoire, sachez que le barrage a été terminé en 1975 et qu’il sert à approvisionner les communes de Couvin, Dailly et Presgaux en eau, car l’ancien système d’alimentation de ses communes pouvait faire défaut en cas de sécheresse.