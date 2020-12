Que faire ce week-end : Une visite de Train World ou du Centre Belge de la Bande Dessinée

Puisqu’en cette sortie de confinement, Aurielle n'est sans doute pas la seule à avoir un peu la bougeotte à avoir, même, des envies de voyage, et une bonne façon de voyager étant de prendre le train, elle vous invite à découvrir ou à redécouvrir Train World, musée situé à Schaerbeek donc, et de plonger dans l’univers ferroviaire.

Ce sont des activités comprises dans le prix d’entrée et, de plus, il existe des pass famille très intéressants donc elle ne peut que vous encourager à visiter leur site www.trainworld.be !

A côté de cela, il y a également pour l’instant la possibilité de visiter l’exposition temporaire " Choco loco " , une exposition qui présente de nombreuses sculptures en chocolat qui évoquent l’univers ferroviaire et dans le cadre de laquelle sont proposées plusieurs activités familiales comme des moulins à jeux pour en apprendre plus sur le chocolat et sur les trains et un atelier bricolage.

Avec l’exposition permanente, les visiteurs de tous âges sont invités à plonger dans l’univers du train sous toutes ses coutures , en grimpant dans des machines qui les transportent vers une autre époque , en se promenant entre les locomotives, en montant dans des trains de plus de cent ans , en visitant une petite maison ferroviaire ou encore en empruntant un véritable pont de chemin de fer. Et ce qui plaît énormément aux enfants, c’est le simulateur de conduite qui se trouve en fin de parcours, qui est super didactique !

Direction maintenant le Centre de belge de la bande-dessinée !

Que faire ce week-end : Un visite de Train World ou du Centre Belge de la Bande Dessinée - © Daniel Fouss / CBBD

Puisque le centre vient tout juste de rouvrir ses portes, Aurielle ne pouvait pas passer à côté de l’occasion de vous en parler !

On dit toujours que la Belgique est LE pays de la BD, et ce n’est pas pour rien car avec plus de 700 auteurs de bande dessinée, la Belgique est le pays détenant la plus forte densité de dessinateurs au kilomètre carré, ce dont on n’est pas peu fiers ! Il est donc tout à fait évident qu’un musée soit consacré à cette forme d’art. Alors, les familles pourront y découvrir comment est née la BD, comment se crée, se construit une BD, quelles sont les nombreuses formes que peut prendre cet art aussi... Elles pourront également découvrir de manière détaillée certains auteurs réputés comme Hergé ou Peyo, papas respectifs de Tintin et des Schtroumpfs.

Et grâce aux expositions temporaires actuellement en cours, les visiteurs pourront plonger dans les univers de Boule et Bill et de Kid Paddle, qui sont des univers qui parleront autant aux petits qu’aux grands puisque tous ces héros traversent le temps sans prendre la moindre ride ! www.cbbd.be