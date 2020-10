Que faire ce week-end : Une séance de cinéma ou "l'histoire et l'aventure en pleine nature" - © Klaus Vedfelt - Getty Images

Plus

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille. En ce premier week-end d’octobre, elle nous emmène tout d’abord du côté de Namur où le Festival International du Film Francophone vient d’ouvrir ses portes. Le FIFF, comme on a pour habitude de l’appeler, c’est un rendez-vous incontournable à Namur pour les amateurs du 7e art puisqu’il existe quand même depuis 1986, donc ça fait maintenant 34 ans que ça existe et ce n’est pas la crise sanitaire actuelle qui y change quoi que ce soit ! C’est donc parti pour une semaine complète de films et d’animations en tous genres et les enfants et familles ne sont pas lésés, bien au contraire, puisque le festival débute ce week-end avec des séances un peu particulières.

Quel est le programme ? Aujourd’hui a lieu la séance " Parents non admis " au Caméo. Donc il s’agit d’un ciné-club réservé aux enfants de 6 à 12 ans, durant lequel sera projeté le film " Himalaya, l’enfance d’un chef ", film qui sera ensuite suivi d’un atelier créatif. Et pendant ce temps-là, les parents seront invités à participer eux aussi à un atelier, fait de débats et de discussions. C’est aujourd’hui à 10h donc les plus matinaux d’entre vous pourront peut-être encore s’y rendre. Et si pas, pas de panique, car demain, il y a encore plein de super films à aller voir, notamment " La Chouette en toque " dont le graphisme est à tomber par terre. Et puis le FIFF s’associe à Solidaris pour proposer une série d’activités famille à Namur. Il y a notamment une balade nature organisée ce dimanche suivie d’ateliers créatifs divers, qui est gratuite et pour laquelle sont programmés des départs toutes les 15 minutes, ou un jeu de ville sur le thème du cinéma, lui aussi gratuit, pour les enfants dès 12 ans. Allez voir sur le site du FIFF pour découvrir l’ensemble de leur programme !

Direction à présent la province de Liège pour une après-midi au Domaine de Palogne. Le domaine de Palogne, c’est le lieu multifacette par excellence ! On peut s’y promener, à pied, sur le sentier découverte Circum Castellum, le long de l’éperon rocheux, notamment avec un carnet-jeux, en vtt, faire du kayak puisque le domaine est le long de l’Ourthe, ou encore jouer au mini-golf. Et puis, pour les amateurs d’Histoire, il est possible de visiter le Château fort et ses souterrains, son musée ou encore de participer à une chasse au trésor. C’est donc munis du plan du château, et de six énigmes, que vous pourrez suivre les traces de la Gatte d’or et trouver son trésor… C’est un jeu gratuit et ouvert à tous en entrée libre !

Pour plus d'idées de sortie, écoutez Viva Week-end chaque samedi et dimanche de 6h à 9h sur VivaCité