Que faire ce week-end : Une rencontre avec des trolls ou découvrir une église transparente

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Cette semaine, elle vous propose un week-end placé sous le signe de la magie, et de sortir un peu des sentiers battus !

Pour changer un petit peu nos habitudes, Aurielle a eu envie aujourd’hui de vous emmener hors de la Wallonie que nous avons pris l’habitude de parcourir ensemble, et de prendre tout d’abord la direction de Boom, entre Bruxelles et Anvers, pour y découvrir le travail assez incroyable de Thomas Dambo.

De quoi s’agit-il donc ?

Thomas Dambo, est un artiste qui nous vient tout droit de Copenhague et qui est passionné par les créatures fantastiques en tous genres. Et il s’est lancé dans un super projet, à savoir la création et l’installation de sculptures en bois représentant des trolls et autour desquelles l’artiste imagine chaque fois une histoire à raconter.

Au fil du temps, ces créatures fantastiques ont posé leurs valises aux quatre coins du monde et ont terminé leur périple chez nous, dans le Domaine de Schorre.

C’est en fait à l’occasion du quinzième anniversaire du festival de musique Tomorrowland que 7 géants de bois ont pris possession du domaine. Ces géants sont cachés un peu partout dans la forêt, tout autour d’une tour centrale et mesurent entre 7 et 18 mètres de haut. Cela a d’ailleurs demandé 25 semaines de travail à une équipe de 15 personnes. Alors la démarche de l’artiste est double puisque, à côté de la dimension divertissement, il y a une dimension écologique à ce projet, les géants étant construits en bois recyclé, dans le but de sensibiliser les visiteurs à l’importance du recyclage et de la préservation de la nature. Et puis, cerise sur le gâteau, comme tout ça est romancé, chaque troll a un prénom, une histoire et un caractère qui lui est propre donc c’est très amusant, on a véritablement l’impression de partir à la rencontre de créatures en chair et en os. C’est vraiment un spectacle sublime !

Et pratiquement parlant, comment ça se déroule ?

C’est donc une promenade familiale par excellence, accessible aux poussettes et totalement gratuite ! Le vrai plus, c’est que plusieurs infrastructures en bois très ludiques jalonnent le parcours et rendent la promenade encore plus amusante. Vous pouvez d’ailleurs télécharger gratuitement le plan de la promenade sur le site web du parc De Schorre pour partir à la chasse aux trolls en étant bien équipés !