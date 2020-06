Que faire ce week-end : Un retour vers le passé !

C’est un peu inattendu mais au fond, elle est sûre que l’école aura manqué à plus d’enfants qu’on ne le pense pendant ce confinement et que certains ont un petit goût de trop peu !

Cette semaine Aurielle, alors que l’année scolaire touche à sa fin, vous propose d’y retourner, et pour votre plaisir en plus !

Voici concrètement ce qu'elle vous propose

De reprendre le chemin de l’école, mais l’école telle qu’elle était il y a près d’un siècle d’ici, avec l’animation " L’école d’autrefois ", à l’espace Arthur Masson de Treignes, qui rouvre enfin ses portes !

Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le concept est vraiment amusant puisque les enfants sont en fait invités à remonter le temps et à vivre une heure de cours tels qu’ils étaient donnés à l’époque de leurs arrière-grands-parents, dans les années 1930.

Et pour ce faire, le site met les petits plats dans les grands puisque les enfants doivent enfiler leur tablier, s’installer sur un bureau individuel, utiliser une plume et de l’encre, des ardoises et des craies aussi, un boulier, soit du matériel aux antipodes des tablettes et autres engins numériques auxquels ils sont davantage habitués aujourd’hui.