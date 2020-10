Que faire ce week-end : Un petit voyage dans le futur ou dans un réseau de couloirs souterrain

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Cette semaine, à défaut de pouvoir énormément se déplacer dans le contexte actuel, elle vous propose un petit voyage dans le futur !

Il faut le reconnaître, le futur, de manière générale, intrigue énormément. On se demande toujours de quoi demain sera fait et le futur laisse énormément de place à l’imagination. On peut rêver d’à peu près tout car tout peut un jour devenir possible.

La preuve, il y a 40 ans d’ici, on imaginait que 2020 serait fait de voitures et d’engins volants, en témoigne par exemple le film retour vers le futur !

Bon, finalement, l’année 2020 aura été bien moins fun que prévu mais ça, c’est un autre débat.

Eh bien le Musée royal de Mariement, à Morlanwelz, a décidé de consacrer une exposition à cette fascination pour le futur, qui se traduit notamment à travers le travail de nombreux artistes. Grâce à la littérature, au cinéma, à l’art contemporain et j’en passe, les artistes donnent et ont donné corps au futur. Et c’est précisément ça qui est mis à l’honneur dans cette exposition.

Alors, je tiens à préciser que cette exposition, comme bien d’autres, n’a pas été aidée par le COVID car initialement, l’exposition était jalonnée de jeux, d’écrans tactiles etc., ce qui la rendait particulièrement ludique.

Mais évidemment, tout cela a inévitablement dû être supprimé. Néanmoins, l’exposition reste très attractive et très accessible pour les plus jeunes car il s’agit de formes d’art assez amusantes et conceptuelles. De plus, un pan entier est dédié aux jeux vidéo, aux robots de nos enfances ou héros de nos écrans donc ça parlera à toute le monde.