Se promener en ville, c’est bien, mais s’y aventurer de manière active et amusante, c’est encore mieux ! Et c’est précisément ce que la ville de Tournai propose.

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

Ce sac est à retrouver à l’office du tourisme de Tournai , se destine à entre 4 et 6 joueurs et coûte 10€.

Ces sacs " aventure-jeux " comme on les appelle sont un peu comme des malles remplies de trésors puisqu’on y trouve des définitions de personnages, des plans, des mémos, des talismans et autres objets magiques qui permettent aux visiteurs de 4 à 14 ans de se lancer dans une super aventure d’environ 1h30.

La mission est la suivante : i l faut aider 2 frères, Lakass et Brisakk, à mettre fin à la malédiction qui empêche l’accès à une forêt magique située quelque part en ville… Il faut donc trouver la clé qui donne accès à la forêt et tous les éléments vous permettant de mener à bien votre mission se trouvent dans un sac !

On reste dans la province de Hainaut et on part maintenant découvrir une autre ville pleine de surprises !

Que faire ce week-end : Un jeu de piste ou une chasse aux trésor - © maradek - Getty Images/iStockphoto

Aurielle vous emmène un peu plus à l’est de la province et je vous propose de partir à la découverte de Charleroi, en famille toujours, et toujours de façon ludique grâce aux trésors cachés dans les façades de ses bâtiments.

Munis d’un livret, les petits chasseurs découvriront les trésors cachés des façades carolos sous forme de jeux, au cours des 11 étapes du parcours.

Au fil des pages, il s’agira d’ouvrir l’œil pour trouver l’intrus, retrouver des détails de façades, relier des mots à des photos, de comparer ancienne et nouvelle photo d’un même lieu, et surtout, de chercher, d’observer, de se creuser un peu la tête.

A la fin du parcours, une surprise attendra les petits chasseurs à la Maison du Tourisme.

C’est une activité super intelligente et, surtout, entièrement gratuite puisque le livret-jeux est téléchargeable directement sur le site www.cm-tourisme.be !