Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille. Cette semaine, Aurielle propose aux enfants de découvrir l’une des caractéristiques de notre petit pays de façon ludique ! Elle vous propose de rendre un peu hommage à notre joli pays et à son histoire en découvrant, ou redécouvrant, nos terrils (vous savez, ces grandes collines artificielles composées de résidu minier) au Bois du Cazier.

Et de quelle façon ? Il y a plusieurs façons de visiter le site. Vous pouvez tout d’abord découvrir le site via une application, qui existe en 2 versions : une pour adultes et une pour enfants. Elle propose un circuit de 15 étapes, long de 3 kilomètres, qui dure entre 2h et 2h30, et la balade se déroule en pleine nature. Le but est d’apprendre un tas de choses sur la constitution et la deuxième vie des terrils mais aussi sur la flore spécifique autour de ces terrils. L’application est téléchargeable simplement sur l’Appstore ou sur Google Play et le parcours vous est fourni à l’entrée, grâce à un petit QR code. Une deuxième possibilité de visite, c’est de suivre le livret-jeux du Petit Mineur, qui vient d’être réédité. Tout au long de l’été, les enfants de 6 à 14 ans sont amenés à découvrir l’univers de la mine et l’histoire du Bois du Cazier à travers des questions, des devinettes, des dessins… Les enfants se glissent le temps d’un instant dans la peau d’un mineur du passé, suivent le chemin que parcouraient chaque jour les mineurs. Il y a plein de super étapes. Le cahier est disponible en 2 versions, l’une pour les 6-9 ans et l’autre pour les 10-14 ans, donc il y en a pour tout le monde, et coûte juste 1€ en + du prix de l’entrée !

Direction maintenant le Brabant Wallon pour une visite d’un autre genre. Que faire ce week-end : Sur les pas des mineurs ou des moines - © fabioderby - Getty Images/iStockphoto Aurielle vous emmène une fois encore à l’Abbaye de Villers-la-Ville parce qu’il s’y passe pas mal de choses sympas ce week-end et dans les prochains jours. Ce week-end, samedi et dimanche, et le week-end suivant, à 11h et à 16h chaque fois, il est tout d’abord possible de participer à une visite guidée de l’abbaye. La balade dure environ 1h30, durant laquelle vous allez pouvoir découvrir qui étaient ces moines qui ont construit cette incroyable abbaye et qui y ont vécu.

Et ça plaira aux enfants ? C’est vraiment accessible à tout le monde, les pierres de la ruine ont plein de secrets amusants à livrer ! Ce qui amusera énormément les enfants aussi, c’est que ce jeudi 27 et ce dimanche 30 août aura lieu une activité Jeu du Cloître. Donc concrètement, il faudra relever 15 défis d’observation et de réflexion et décoder un message qui vous mènera au trésor des moines. Et le côté sympa, c’est que vous pourrez vous mesurer aux autres familles, ce qui rajoutera un peu de compétition et donc un peu de piment !

