Aurielle vous invite à visiter en famille l’Avouerie d’Anthisnes . Pour la petite anecdote, une avouerie, c’est le nom que l’on donnait à la demeure de l’avoué, qui était chargé de protéger les terres des pillages au Moyen Âge. Aujourd’hui se trouve dans un de ses donjons un musée consacré à la fabrication de la bière , aux différentes saveurs qu’elle peut avoir, à son origine,... un musée plutôt dédié aux adultes, mais où les plus jeunes ne sont pas lésés pour autant .

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

C’est une activité qui est accessible du mardi au dimanche, de 10h à 18h et qui ne coûte que 5€ par enfant !

Les enfants peuvent prendre part à l’activité des Petits chevaliers d’Anthisnes . Après avoir reçu leur carnet d'épreuves à l’accueil, les apprentis chevaliers auront à gravir un donjon médiéval du XIIe siècle, ancienne demeure des chevaliers d'Anthisnes. A chacun des étages, un petit défi les attendra avec, à la clé la consécration ultime... l'adoubement qui fera d'eux des chevaliers officiels de la seigneurie d'Anthisnes comme l'atteste le diplôme qu’ils recevront . Une activité qui permet donc de joindre l’utile à l’agréable car en plus de passer un super bon moment, les enfants apprendront un tas de choses au sujet des chevaliers.

Direction maintenant le sud du pays pour vivre un épisode plus récent de notre histoire.

Que faire ce week-end : Sur les pas des chevaliers ou à la découverte de la Seconde Guerre mondiale - © Imgorthand - Getty Images

Aurielle vous propose à présent de découvrir le Bastogne War Museum. Il s’agit donc d’un site de mémoire majeur dédié à la Seconde Guerre mondiale en Ardenne et en Belgique et qui, à travers des témoignages, des installations multimédias, des films et de petites animations permet aux visiteurs de tous âges de véritablement plonger tête la première dans ce pan ultra important de l’histoire.

C’est un musée ultra abordable, notamment grâce aux nombreuses bornes interactives qui le jalonnent et grâce aux animations que propose le musée. Par exemple, ce 16 février, le musée propose aux enfants de 6 à 12 ans de passer une journée avec Emile, l’enfant courage du centre de mémoire, pour découvrir la Seconde Guerre mondiale de façon ludique et créative !