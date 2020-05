Que faire ce week-end : Si on en apprenait plus sur le début de la Seconde Guerre mondiale

Alain Jourdan revient aujourd'hui, dans un Curio Junior Magazine que vous retrouverez en téléchargement gratuit sur le site www.jereussis.be , sur les commémorations, les films, les émissions spéciales qui parleront des débuts de la Seconde Guerre mondiale. Il fait le point, pour nos enfants qui ne les connaissent pas, mais aussi pour les grands qui les ont oubliés, non seulement sur certaines croyances, mais aussi sur certains mensonges souvent colportés par nos voisins français, sur nous, les Belges...

Alain Jourdan a voulu remettre certaines choses au clair, au sujet de l’attitude des Belges, en 1940, au début de la guerre. Pourquoi ?

Cet été, nous commémorerons les 80 ans du début de la Seconde Guerre mondiale à l’Ouest, c’est-à-dire chez nous, en France et en Hollande. Et comme souvent, nos enfants et nous-mêmes, nous allons entendre nos voisins français parler de leur défaite en l’expliquant par le manque de combativité belge !