Que faire ce week-end : Se glisser dans la peau d'un détective et mener des enquêtes en famille !

Et pour cela, elle vous emmène tout d’abord du côté de Genappe, en Brabant Wallon. Durant tout l’été, et jusqu’au 30 novembre, le Relais du visiteur de Genappe propose aux familles de vivre les Aventures du Pays des 4 bras.

Et en quoi cela consiste ?

L’intrigue se déroule à Genappe en 1815. Nous sommes la veille de la bataille des Quatre-Bras… L’Empereur Napoléon est victime d’un vol. On lui a dérobé son légendaire chapeau.

Du coup, on propose aux familles de mener l’enquête pour retrouver l’auteur du vol. L’idée, c’est de partir à la rencontre des habitants de Genappe pour les interroger. Tous ont un évidemment un bon alibi, et pourtant, l’un d’eux est bien coupable… Il va donc falloir se servir des indices, de son sens de la logique et de la déduction et répondre à des énigmes et devinettes pour tenter de démasquer le coupable !

Pour remplir cette mission, vous serez équipés d’un " sac-aventures " disponible gratuitement au point de départ en échange d’une pièce d’identité. La mission dure environ 2h, se termine par une photo souvenir très sympa et est accessible aux enfants à partir de 8 ans environ. Le rendez-vous est fixé entre 9h et 15h, au Relais du visiteur le samedi et à la boulangerie Gossiaux le dimanche.

Et tout ça est entièrement gratuit ! C’est donc une façon vraiment originale et amusante de découvrir Genappe, son histoire et ses environs en plein air et en famille !