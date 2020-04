Que faire ce week-end : Sauver Pâques

Comment ça ?

Cette année, avec le confinement, la fête de Pâques va avoir une saveur un peu spéciale et ne ressemblera sans doute à aucune autre puisque dans de nombreuses familles, on fête Pâques avec les grands-parents, peut-être les oncles, les tantes, les cousins-cousines… Bref, pour nombre d’entre nous, Pâques, c’est un peu le réveillon de Noël du printemps, on se rassemble autour d’un bon repas et on attend avec impatience que passent les cloches.

Alors, cette fois-ci, Pâques sera peut-être un peu différent, mais Jereussis.be tient à ce qu’il ne soit pas moins amusant, bien au contraire !

Du coup, ils vous proposent un super petit dossier " A la rescousse de Pâques ".