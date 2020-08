Direction Mons maintenant, pour un autre jeu de ville pour les enfants !

Que faire ce week-end : Résoudre des énigmes - © We Are - Getty Images

Jusqu’au 22 août, la ville de Mons propose une chouette façon de découvrir ou de redécouvrir son centre-ville, avec l’urban game des Jardins d’été.

Le but de ce jeu de piste est de faire découvrir la diversité et la richesse de l’offre commerciale du centre-ville montois et de proposer une activité pour les enfants et les ados qui pourront se dégourdir les jambes et les méninges. Munis de leur plan (un plan super joli et ludique disponible au chalet info situé au Marché aux herbes), les participants devront partir à la recherche de devinettes (des calculs, de la logique…) dans les différents quartiers commerçants pour remporter peut-être une Nintendo Switch, un pack rentrée zéro déchet et de nombreuses autres surprises.

C’est donc un jeu concours qui est accessible aux enfants et aux ados jusque 15 ans accompagnés d’un adulte et qui est totalement gratuit donc aucune raison de ne pas en profiter !