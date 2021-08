Que faire ce week-end : Promenons-nous dans les bois

Nous partons à Furfooz, près de Dinant, dans une réserve naturelle qui regroupe des forêts, des prairies, des grottes qui étaient habitées par nos lointains, très lointains, ancêtres et même des vestiges de forteresses romaines, rien que ça ! Mais pour voir tout ça, il faudrait des heures de marche et beaucoup de sport, pourtant, il n’en est rien. La promenade ne fait que 4 kilomètres. En revanche, attention les yeux, c’est court, mais intense puisqu’il n'y a pas moins de 14 éléments remarquables à admirer sur le parcours : cela va des grottes aux bords de la Lesse en passant par un plateau occupé autrefois par une forteresse romaine… Et aussi par un petit restaurant, à mi-parcours, pour rassasier les petites soifs et les grandes faims !

On est déjà presque à la fin des vacances, c’est un peu déprimant ou exaltant, ça dépend pour quels enfants, et une bonne balade dans la forêt va remettre les idées en place de tout le monde. Et pour la première promenade, elle vous a trouvé l’endroit avec un grand E.

Maintenant direction la province de Liège et le bassin du Geer pour une promenade un peu plus courte et tout aussi dépaysante.

Mathilde vous emmène faire la promenade du Wachnet, dans les alentours de Waremme, un petit parcours de 3 kilomètres idéal pour deux heures en famille. Le lieu, bien qu’il ne soit pas balisé, a été spécialement aménagé pour les balades il y a quelques années et vous y trouverez un parcours didactique, des caillebotis, ainsi qu’un sentier écologique qui emmène les visiteurs à la découvertes des différentes zones du site, à la rencontre des grenouilles et des oiseaux. Une fois la promenade terminée, ne manquez pas la réserve naturelle du Haut-Geer, un lieu magnifique qui se trouve à juste 5 kilomètres du Wachnet, on peut donc y aller à pied. Cette réserve est composée de bassins d’eau qui accueillent des oiseaux, des batraciens et des insectes pour le plus grand bonheur des promeneurs. Un observatoire y est même construit pour les ornithologues amateurs, il faut juste apporter ses jumelles. Attention néanmoins que cette réserve naturelle doit rester un endroit calme, elle est idéale pour une balade d’observation, mais pas pour se défouler en courant et criant partout… D’ailleurs, si vous avez un peu de chance, vous ferez la rencontre de la famille résidant sur les lieux toute l’année : une famille de moutons !