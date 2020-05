Que faire ce week-end : Profiter de la réouverture des musées et centres de loisirs !

Allons tout d’abord du côté de Villers-la-Ville

Et plus précisément, à l’Abbaye qui a rouvert ses portes ce lundi et qui, à cette occasion, a mis en place une série d’activités et de parcours très sympas pour permettre à ses visiteurs de découvrir, ou de redécouvrir ce magnifique lieu patrimonial.

L’Abbaye propose tout d’abord un carnet jeu gratuit pour les enfants, intitulé " Moi, Radulphe ", grâce auquel les rôles de chacun vont être inversés. Ici, ce sont les enfants qui vont jouer les guides et qui vont emmener les adultes à travers l’Abbaye en compagnie du moine Radulphe. Le côté très fun de tout cela, c’est que Radulphe confiera une mission aux jeunes visiteurs, mission qu’ils ne pourront remplir qu’en résolvant certaines énigmes et en participant à des épreuves, d’observation et de déduction notamment. La visite est donc super ludique et dure environ 1h30.

Les plus grands pourront quant à eux mener une enquête sur le décès d'une jeune femme retrouvée morte dans le site. Armés de leur carnet d’investigation, les jeunes pourront ainsi parcourir l’Abbaye dans ses moindres recoins, interroger les moines et récolter les indices pour résoudre l’enquête. C’est donc destiné aux enfants à partir de 10 ans et c’est vraiment super rigolo !