Que faire ce week-end : Passer du bon temps en famille en pleine nature

En quoi cela consiste-t-il ?

Il s’agit d’un domaine récréatif en plein air situé à Chapelle-lez-Herlaimont, près de La Louvière. Et ce centre propose une quantité absolument incroyable d’activités sportives et de loisirs.

Petits et des grands pourront profiter de la plaine de jeux, du mini-golf, jouer à la pétanque, au beach-volley, faire de l’accrobranche, de la tyrolienne… Grâce à l’immense point d’eau, il est également possible de faire du pédalo, du waterball… Et, cerise sur le gâteau, avec la réserve naturelle qui jouxte le domaine, il est également possible de découvrir, ou de redécouvrir la faune et la flore locales. Bref, vous l’aurez compris, l’offre est énorme, il y a largement de quoi passer une journée, voire un week-end de rêve en famille.