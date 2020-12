Que faire ce week-end : Participer à l'opération Shoe-box ou rencontrer le non

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille.

En ce week-end de Saint-Nicolas, puisque nombre d’activités qui lui sont habituellement consacrées ont dû être annulées, elle vous propose de jouer une fois encore la carte de la solidarité !

Nombreux sont les enfants qui seront gâtés ce week-end par le Grand Saint. Du coup, pourquoi ne pas proposer aux enfants de gâter à leur tour une personne qui en a bien besoin ? C’est pour cette raison qu'Aurielle a décidé vous parler de l’opération Shoe-box !

L’opération Shoe-box, c’est une super initiative qui a été lancée il y a plus de 20 ans par l’asbl bruxelloise Les Samaritains pour gâter les personnes sans-abris et les moins favorisées à Noël.

Comment ? Eh bien chaque famille, chaque personne qui le souhaite peut prendre part à l’aventure en remplissant une boîte à chaussures d’une dizaine de vivres non périssables et consommables tout de suite, d’une jolie carte, d’un gentil mot, d’un beau dessin fait avec amour, d’emballer la boîte comme un paquet cadeau et de déposer ça dans un des points de collecte renseignés sur le site de l’asbl.

Toutes ces jolies boîtes seront ensuite redistribuées durant le mois de décembre par différentes associations aux personnes les plus démunies pour réchauffer un peu leur cœur pour les fêtes de fin d’année.

C’est d’une part une super initiative solidaire qu’il faut encourager et, d’autre part, une belle façon de sensibiliser les enfants à la question de la pauvreté, de la surconsommation, de la solidarité etc et de les occuper super intelligemment, d’autant qu’il s’agit-là d’une activité facilement réalisable à la maison mais aussi en classe.