Que faire ce week-end : Organiser un grand escape game pour vos enfants !

La préparation se fait en 4 grandes étapes :

D’abord, élaborer un scénario qui tienne la route, qui soit cohérent, et choisir l’univers dans lequel on souhaite faire évoluer petits et grands. Le but, c’est de choisir une thématique qui plaît, qui parle aux enfants et qui suscitera en eux une véritable émotion. Laissez donc parler votre imagination, il n’y a ni règle ni limite !

Ensuite, choisir le lieu, les décors, en adéquation avec le thème, et créer une ambiance, musicale par exemple. Et dans ce cas, pas besoin de dépenser des sommes folles, bien au contraire ! Il existe plein d’astuces sympas pour rentabiliser du matériel que l’on a et pour utiliser du matériel de récupération. On est à fond dans le " do it yourself " !

Puis, étape cruciale, il faut trouver les énigmes et les jeux grâce auxquels les joueurs pourront faire évoluer l’histoire. A nouveau, il est possible de se servir de matériel que l’on a à la maison (en fouillant le grenier ou les armoires, on trouve souvent des trésors), de cadenas, de boîtes, de vieux livres... On peut mobiliser les 5 sens aussi, en faisant toucher, goûter, sentir… Et si on manque d’inspiration, il existe des tonnes de jeux et d’astuces sympas sur le net.