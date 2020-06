Que faire ce week-end : On visite les musées de Spa et de Binche

De quoi s’agit-il exactement ?

Il s’agit vraiment d’un petit voyage dans le temps. On repart donc en arrière pour se plonger dans la Belle Epoque, il y a plus d’un siècle d’ici, et on découvre grâce à des photos en noir et blanc, grâce à de vieux objets, grâce à d’anciennes affiches, grâce à des témoignages et à des vidéos… la vie que l’on menait à Spa à l’époque. Spa était non seulement une ville réputée pour ses cures thermales, mais aussi pour être un lieu de villégiature hors du commun. On y jouait, notamment à des jeux de hasard, on participait à des courses hippiques, pas mal d’opérettes et de spectacles s’y tenaient aussi… C’était une ville très vivante déjà à l’époque de nos grands-parents, voire de nos arrière-grands-parents. Et c’est ça que vous proposent de découvrir les Musées de la Ville d’eaux.

C’est une exposition certes statique, mais qui plaira malgré tout beaucoup aux plus jeunes d’une part, car ils auront plaisir à découvrir comment était la vie d’avant et d’autre part, parce que les supports sont super variés.