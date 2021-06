Que faire ce week-end : On va au musée ou au château, à l’intérieur et à l’extérieur

Et à propos de patrimoine, Mathilde vous emmène maintenant visiter un magnifique château et avec lui près de 500 ans d’Histoire.

Et il est où ce beau château ?

Le château Ooidonk est à Deinze, dans le Limbourg, et qui rouvre ses portes au public à partir d’aujourd’hui, maintenant que les mesures sanitaires sont un peu plus souples et que les grands confinements sont derrière nous. C’est dans les méandres de la Lys, entouré d’un majestueux Parc, que ce situe cette splendide demeure, dans laquelle vivent encore à l’heure actuelle les propriétaires. Tous les dimanches et jours fériés, de 14h à 17h30, vous pouvez vous replonger dans cet univers de la Renaissance et dans ce château deux fois détruits et reconstruits, qui a été le siège de nombreuses luttes, notamment durant les guerres de religion du XVIe siècle. A l’heure actuelle, ces guerres sont loin, et une après-midi au château d’Ooidonk permet justement de se plonger dans un écrin de verdure, de calme et de ressourcement. Parce que si l’intérieur est à couper le souffle, les jardins sont tout aussi impressionnants, avec leur style " à la française " qui rappellent ceux de Versailles. Mathilde vous invite à aller l’admirer et de profiter d’une visite avec cette famille très sympathique qui sera plus qu’heureuse de vous faire découvrir son héritage qui se confond avec l’Histoire de la Belgique.