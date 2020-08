Que faire ce week-end : On s'amuse au musée

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille. Cette semaine, Aurielle vous emmène tout d’abord du côté de la province du Luxembourg, à Redu, où se trouve le Mudia. Que peut-on donc y voir ? Le Mudia, c’est un musée qui a relevé le pari un peu fou de rendre l’art ultra ludique et ultra attractif, peu importe l’âge des visiteurs, et de le découvrir autrement. C’est d’ailleurs leur slogan. Le fondateur du musée est parti du constat que, bien souvent, l’idée que l’on a des musées d’art, c’est qu’on s’y ennuie. Il a donc voulu bouleverser cela et proposer un lieu où, véritablement, on s’amuse !

Donc, comment s’y prennent-ils ? Il y a des tas de dispositifs super bien pensés et super rigolos qui sont mis en place, notamment, beaucoup d’activités interactives. Par exemple, pour encourager les enfants à bien observer les œuvres exposées, il y a un petit jeu de memory avec les œuvres du musée ; le but étant donc de retrouver chaque fois les deux cartes identiques. Il y a aussi un écran géant, de 2 mètres de haut, sur lequel un tableau du célèbre peintre néerlandais Jérôme Bosch s’anime littéralement. Il y a des petits personnages qui vivent et qui se promènent dans le tableau, ce qui lui apporte une dimension tout à fait inédite. A la fin également, est proposé un petit film d’animation, qui dure un peu moins d’un quart d’heure, durant lequel une petite fille entre dans un tableau et traverse les siècles, à la découverte des différents courants artistiques vus précédemment dans le musée. Et puis, si les enfants ont soif d’explications et de connaissances, il est possible de disposer d’un audio-guide conçu spécialement pour eux. Sous forme d'un dialogue entre une guide et la mascotte du MUDIA, une petite fille pose toutes les questions que de nombreux visiteurs n'osent pas poser et la guide y répond dans un langage simple et accessible. C’est vraiment une super expérience à vivre en famille.

Pratiquement, comment cela se passe-t-il ? Le Mudia est ouvert 7 jours sur 7 durant les congés scolaires mais sur réservation donc pensez bien à contacter le musée en amont de votre visite.

Direction à présent la province du Brabant wallon, pour assister à un spectacle inédit au Mémorial 1815. Que faire ce week-end : - © wrangel - Getty Images/iStockphoto Vous n’êtes pas sans savoir qu’avec la crise que nous avons traversée, et que nous traversons toujours hélas, le secteur de la culture a pas mal souffert. Du coup, pour soutenir tous les acteurs du milieu, la province du Brabant wallon a lancé un appel à projet assez sympa qui s’appelle " Place aux artistes ". L’objectif est donc d’offrir des scènes aux artistes et aux compagnies artistiques un peu partout en Brabant wallon cet été. Et donc le Memorial et le champ de bataille de Waterloo se sont associés à ce super projet et proposent ainsi une série de spectacles intitulés " Champs d’artistes ".

En quoi consistent ces spectacles ? Ce dimanche, par exemple, se tiendra un spectacle de marionnettes intitulé " La Porte du Diable ". C’est un spectacle en extérieur, qui dure environ 45 minutes, un peu dans le style de Gignol, avec énormément de blagues et de gags. On rit beaucoup ! Ça coûte seulement 5€ et il reste de la place pour la représentation de 15h donc foncez ! Et sinon, n’hésitez pas à aller voir sur le site du Mémorial car d’autres spectacles sont prévus jusqu’en septembre !

