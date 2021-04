Que faire ce week-end : On remonte le temps ou part à la chasse

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Mathilde de Jamblinne, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille. Ce week-end, elle vous emmene non seulement en voyage en Belgique, mais également en voyage dans le temps. En ce premier week-end de vacances de printemps, Mathilde avait envie de vous faire voyager dans nos belles provinces, à la rencontre de nos ancêtres… très très lointains !

On commence par retourner aux Moyen-Âge dans notre belle province de Namur

À Bouvignes-sur-Meuse plus précisément, juste à côté de la belle ville de Dinant. Bouvignes est une ville médiévale qui a gardé tout son charme d’antan, ses remparts, ses vieilles briques et ses belles maisons de type espagnol. C’est dans l’une d’elles que se cache la Maison du Patrimoine médiéval mosan qui, depuis des années, nous plonge dans l’Histoire tumultueuse de nos régions durant le Moyen-Âge. La visite de ce musée est des plus ludiques grâces à des maquettes, des bornes multimédias ainsi qu’un audioguide qui propose trois circuits différents, d’une heure trente chacun.

Un bon moyen de découvrir notre Histoire, donc, et pourquoi pas de se dégourdir les jambes de manière amusante

Le musée propose trois petits livres. Sous le système de " l’Histoire dont vous êtes le héros ", les enfants peuvent mener trois enquêtes différentes, en fonction de leur âge et de leur envie, au sein même des expositions. Un bon moyen de visiter et d’apprendre sans le côté rébarbatif que peuvent inspirer, parfois, les musées aux plus petits. Et une fois la visite terminée, vous trouverez des idées de balades à l’accueil pour profiter du soleil dans le beau village de Bouvignes. Ce dimanche étant le premier du mois, les visites sont gratuites. Il faut en profiter !

Et maintenant, on part dans le Brabant Wallon sur les traces de… Napoléon !

2 images © Tous droits réservés

C’est à Genappe, dans le dernier QG de Napoléon que cela se passe. Chaque année, le musée organise sa désormais célèbre Chasse aux Napoléons, en plein air et pour de nombreux enfants. Cette année, malheureusement, il a fallu se réinventer et c’était hors de question de passer à côté de cette tradition. Comment obtenir ses œufs en chocolat, alors ? Rien de plus simple, il suffit de s’inscrire en ligne sur le site internet et de colorier la mascotte du musée. Une fois votre beau dessin terminé, rendez-vous à l’accueil pour le déposer et profitez d’une visite gratuite pour les enfants de 3 à 10 ans ainsi que d’un bocal en verre rempli d’œufs réalisés par un artisan local. De quoi raviver les papilles de toute la famille après une visite interactive et ludique d’un haut lieu de l’Histoire belge. C’est local, c’est zéro déchet, c’est historique et ça permet de se dégourdir les jambes, bref, c’est tout ce qu’on aime chez CurioFamily !

Pour plus d'idées de sortie, écoutez Viva Week-end chaque samedi et dimanche de 6h à 9h sur VivaCité