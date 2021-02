Afin de rendre ça particulièrement amusant et accessible aux plus jeunes, le musée a mis au point plusieurs boîtes d’activités à choisir à l’entrée, à emmener avec soi et à manipuler tout au long de la visite. Il y a la boîte perception, la boîte crayon, la boîte papier et la boîte manière noire qui, toutes, permettront aux enfants de s’approprier l’activité artistique dans son ensemble de manière ludique et créative selon différents axes, grâce à des jeux, à des défis créatifs etc.

Le musée du Petit format , c’est donc un musée d’art contemporain qui, pendant plusieurs années, a été ce que l’on appelle un musée valise, c’est-à-dire, un musée itinérant, qui n’avait pas de local fixe. Aujourd’hui, il s’est installé à Nismes et sa mission, c’est, comme son nom l’indique, de présenter l’art sous son plus petit format, de s’attacher aux détails notamment.

L’utilisation de ces boîtes varie entre 30 minutes et une heure 30 selon l’utilisation que l’on en fait et elles sont disponibles au prix de 3€ par personne qui explore la boîte car une même boîte peut être utilisée par plusieurs membres de la famille en même temps.

Direction maintenant la jolie petite ville de Durbuy, en province de Luxembourg pour une petite visite de la Maison des Mégalithes

Que faire ce week-end : On passe du contemporain au Néolithique - © by Andrea Pucci - Getty Images

La Maison des Mégalithes, c’est le point de départ de la découverte du site mégalithique, du village et de la région. On s’y intéresse donc aux dolmens, aux menhirs et aux premiers agriculteurs-éleveurs du Néolithique, il y a 5000 ans d’ici.

Pour rendre ce voyage dans le temps particulièrement amusant, le site met à disposition des enfants entre 6 et 12 ans le livret " A la recherche du patrimoine ". Il s’agit d’un livret d’une vingtaine de pages environ qui propose des jeux, des défis, des questions… qui animeront la visite des lieux.

De plus, dans le musée, il y a une borne interactive qui permet aux plus petits de réaliser un quiz sur le Néolithique et aux plus grands d’obtenir des informations complémentaires sur le champ mégalithique.

Ce carnet est donc disponible à l’accueil au tout petit prix de 2€ !