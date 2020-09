Que faire ce week-end : On passe de l'univers fantastique à celui du loup ! - © Alex Potemkin - Getty Images

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille. Cette semaine, Aurielle vous fait découvrir un musée un peu particulier. Elle vous emmène du côté de Bruxelles pour vous faire découvrir le Musée d’art fantastique. Alors, c’est un musée totalement loufoque, consacré à l’art fantastique sous toutes ses formes. La collection permanente présente des pièces de différentes générations qui ont toutes un point commun avec le fantastique, l'étrange ou le surréalisme. Cette collection totalement atypique mélange toutes les techniques : arts plastiques, peinture, sculpture... Et ce n’est pas tout, puisque de manière régulière, le musée organise des événements temporaires pour attirer un public large et varié. Et en ce moment, par exemple, il est possible de jouer au mini-golf Imaginarium.

Qu’a-t-il de si particulier ? On reste évidemment dans l’univers fantasmagorique qui caractérise si bien ce musée, avec un mini-golf installé sur le site industriel des anciennes glacières de Bruxelles et qui propose un parcours de 18 trous parsemé d’embûches, le tout dans une ambiance de brouillard, avec des projections vidéo, des sons étranges, un décor inquiétant à souhait, avec des araignées qui sortent du green, un château hanté… Bref, tout ce que vous pouvez imaginer pour vivre un moment frisson en famille et vivre Halloween avant l’heure d’une certaine façon !

Comment cela se passe-t-il ? Le mini-golf est accessible tous les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 17h et ce dimanche, exceptionnellement, déjà dès 11h. Le parcours dure environ une heure, donc la dernière entrée se fait à 16h, et l’expérience est à vivre jusqu’au 28 octobre !

Direction ensuite la province du Hainaut pour vivre une rencontre toute particulière avec les loups… Que faire ce week-end : - © Picture by Tambako the Jaguar - Getty Images C’est une activité vraiment mignonne, petit coup de cœur pour Aurielle. Durant l’été, le centre culturel de Colfontaine a organisé pour les enfants des ateliers créatifs, notamment autour de la thématique du loup. Et aujourd’hui, jusqu’au 4 octobre, l’heure est à la mise à l’honneur du joli travail accompli par ces enfants grâce au parcours " Loup y es-tu ? ". Au départ de la Tour du Lait buré, vous pourrez vous promener dans les bois, durant 30 à 45 minutes, à la recherche de tous les loups qui ont été cachés dans les fourrés. Il s’agit de loups peints sur carton plume ou sur bois et il y en a une quarantaine à retrouver. C’est totalement gratuit, et surtout, c’est une façon super jolie et poétique de se promener et de mettre en valeur les créations réalisées avec amour par les jeunes Colfontainois.

Le loup est donc ici tendre et enfantin ! Cela continue aussi ce mercredi 23 septembre avec la projection d’un film d’animation, " Loups tendres et loufoques ", qui raconte l’histoire d’un loup qui se croit le plus beau, d’un louveteau qui veut chasser tout seul et d’un petit loup qui aime la compagnie… Donc on est dans la mignonnerie à 100% et c’est accessible dès 3 ans !

