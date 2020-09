Elle a d’abord décidé de vous emmener du côté d’Hornu, en province de Hainaut, pour passer le week-end au Mac’s, le Musée des Arts contemporains, et au CID, le Centre d’Innovation et de Design.

Dans ce cadre-là, le CID propose une vision plutôt ludique de notre relation à la nourriture sans oublier cependant l’objectif premier : nourrir l’estomac, les yeux et l’esprit. Chacun confectionnera une composition florale à base des sucreries de son choix : guimauves, lacets de réglisse, nounours et gommes… tout ça sera mis à disposition des participants.

C’est une activité ouverte toute la journée, en open space. L’idée, c’est de permettre aux enfants d’approcher différentes disciplines artistiques en dialogue avec l’exposition actuelle du CID, intitulée "Serial Eater. Food design stories", et de découvrir quel sera leur futur alimentaire et ce qu’ils accepteront dans leurs assiettes !

Direction ensuite le Parc de Furfooz, situé à Dinant !

Que faire ce week-end : On participe aux Journées du Patrimoine - © sankai - Getty Images

Cette année, le thème de ces Journées du Patrimoine, c’est " Patrimoine et Nature ", quoi de plus logique que de vous inviter à découvrir les beautés de notre nature belge à travers notamment le Parc de Furfooz.

Il s’agit d’un site assez incroyable et remarquable par sa diversité.

D’abord, côté nature d’abord, le Parc de Furfooz est une réserve naturelle agréée reconnue par la Région wallonne et unique en Belgique, où se côtoient parois rocheuses, plantes diverses, insectes de tous types et qui est entretenue par des moutons !

Et côté histoire et patrimoine, au fil du temps, la Lesse a creusé tout le massif rocheux en laissant derrière elle des grottes et des cavernes qui ont été habitées par l’homme, qu’on peut encore visiter aujourd’hui, et où l’on a retrouvé de nombreux objets qui ont permis de retracer l’occupation des lieux au cours du temps. Donc c’est un site très riche !