Que faire ce week-end : On participe à une expo ultra ludique ou une expo autour de l'univers du Petit Chaperon rouge

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille. Ce week-end, elle vous propose de partir du côté de Liège pour une exposition ultra ludique ! En ce moment se tient une exposition destinée à un très jeune public, ce qui est assez rare que pour le mentionner, au centre culturel des Chiroux. En ce moment s’y tient le festival Babillages, un festival consacré au monde de l’art et des tout-petits et c’est dans ce cadre-là que le centre propose une exposition ludique et interactive pour les enfants de 1 à 12 ans.

De quoi s’agit plus précisément ? C’est en fait une exposition imaginée et montée par l’illustrateur Vincent Mathy qui a ceci d’original qu’elle invite les adultes à prendre le temps de jouer avec les enfants et à comprendre le regard qu’ils posent sur le monde. Elle se présente sous forme d’un immense terrain de jeux, composé de 6 îlots où, chaque fois, les enfants sont confrontés aux formes, aux couleurs et surtout aux animaux, qui sont le fil conducteur de l’expo, et sont invités à diverses manipulations. Ce qui est génial, c’est que ce projet s’est construit entre autres sur base d’un constat réalisé lors de séances d’observation des tout-petits dans les crèches : les enfants ne s’arrêtent absolument pas aux détails, ils ont un regard très globalisant. Du coup, Vincent Mathy leur propose ici des formes et des couleurs très basiques, des animaux super stylisés qui leur parlent, bien souvent plus qu’aux adultes. Autre point amusant et intéressant à relever, c’est que cette exposition interactive a déjà été présentée dans de nombreuses villes et a en fait été adaptée selon les réactions des enfants. Donc, par exemple, l’un des modules qui était à la base un simple jeu d’observation, est devenu un module sur lequel on peut grimper, tout simplement parce que les organisateurs ont constaté que les enfants n’avaient en réalité qu’une seule envie, c’était de l’escalader.

Et c’est une exposition qui s’adresse à toute la famille ? Oui, car si l’on vient avec des enfants un peu plus âgés, ceux-ci pourront prendre part à des ateliers libres ou à des activités dessins pendant que le plus jeunes gambaderont d’un module à l’autre et les parents, eux, pourront aussi en profiter pour admirer et découvrir d’autres réalisation de Vincent Mathy. C’est donc une expo à vivre en famille jusqu’au 16 janvier !

Direction maintenant le centre de Bruxelles pour une exposition autour de l’univers du Petit Chaperon rouge. Que faire ce week-end : On participe à une expo ultra ludique ou une expo autour de l'univers du Petit Chaperon rouge - © Imgorthand - Getty Images Aurielle vous emmène maintenant au Wolf. Pour ceux qui ne le connaitraient pas, le Wolf, c’est un lieu magique dédié aux enfants

et aux grands noms de la littérature de jeunesse situé à deux pas de la Grand-Place. Il y a un an d’ici, le Wolf a mis sur pied une super exposition à l’occasion des 10 ans du lieu, autour de l’univers du Petit Chaperon rouge et qui s’appelle " La famille de Chaperon ". On y trouve donc un merveilleux décor de forêt où, vous ne le savez peut-être pas, le loup et le Chaperon se sont mariés, et une multitude de personnages inventés par une dizaine d’illustrateurs belges. On y retrouve donc son oncle qui voit tout, sa tante congolaise, la sœur jumelle de sa grand-mère, son poisson rouge… Bref, plein de personnages hauts en couleur ! Avec le confinement, l’exposition a évidemment dû être mise entre parenthèses, mais qu’à cela ne tienne, le Wolf en a profité pour se réinventer, pour demander à ses illustrateurs d’inventer de petites histoires autour de leurs personnages et pour créer deux parcours interactifs pour visiter l’exposition qui est aujourd’hui à nouveau accessible.

Pratiquement parlant, comment cela se passe-t-il ? La visite se fait par famille, donc dans le respect total des mesures anti-COVID. Les participants reçoivent donc une tablette où ils choisissent l’un des deux parcours, soit celui du loup, soit celui de Chaperon. Ce sont des parcours qui se présentent sous forme de " Cherche et trouve " et qui mèneront les visiteurs à certains tableaux où il sera possible d’écouter des histoires contées par des comédiens. C’est une activité conseillée à partir de 6 ans, car cela demande tout de même un peu d’attention, et jusqu’au 15 janvier, il est possible de vivre l’aventure pour un prix ultra démocratique de 10€ par famille !

Pour plus d'idées de sortie, écoutez Viva Week-end chaque samedi et dimanche de 6h à 9h sur VivaCité