Que faire ce week-end : On part en randonnée !

Le parc est accessible librement via de nombreux endroits, toujours entre le lever et le coucher du soleil, mais il y a néanmoins 4 entrées " officielles " où vous pouvez vous garer, profiter de la documentation mise à votre disposition et même manger un bout. Elle vous invite à vous rendre sur le site officiel du Parc grensparkkalmthoutseheide.com pour trouver toutes les informations pour planifier au mieux votre visite.

Bienvenue dans le Kalmthouste Heide, une réserve naturelle splendide où se côtoient des forêts, des landes, des dunes, mais également des marécages. Dépaysement assuré au milieu des oiseaux, des moutons, des petits rongeurs, bref, un endroit où vous vous sentez seul au monde alors que vous ne l’êtes pas vraiment. La réserve est librement accessible aux familles, que ce soit à pied, à vélo ou même à cheval, petits et grands y trouveront leur compte et c’est l’endroit parfait pour recharger ses batteries après une semaine… justement bien chargée.

Alors cette semaine elle vous emmène en randonnée. Mathilde avait envie de dépaysement et elle n'a pas dû aller le chercher très loin. Alors, on reste en Belgique, mais pas seulement, puisque la première promenade qu'elle vous propose vous amène aussi en Hollande.

Et maintenant, on va voir une autre frontière, celle tout à l’Est, qui sépare de nos voisins allemands et là aussi, il y a des merveilles.

On ne s’en rend décidément pas compte. Pourtant, la réserve naturelle des Hautes-Fagnes est vraiment un petit bijou de la nature. La promenade à partir du signal de Botrange vous offre une vue à couper le souffle sur les Landes, un paysage digne des plus beaux films sur l’Ecosse. L’avantage de cette randonnée est qu’elle est adaptable et que l’on peut la raccourcir à tout moment, au moindre signal de petites jambes fatiguées. Elle se fait principalement sur des planches en bois, ce qui permet de ne pas sortir des sentiers, et donc de ne pas abimer la belle nature, mais aussi ce qui la rend un peu plus " facile ", accessible à tous.

A certains endroits, vous trouverez des kiosques ou des bancs pour une halte nourriture bien nécessaire, et n’oubliez surtout pas, une fois de retour au Signal de Botrange, d’escalader la petite butte qui permet à ce point culminant de notre petit et " plat " pays d’atteindre les 700 mètres. Pour les amoureux de la région, les Fagnes regorgent de nombreuses curiosités, dont la Croix des Fiancés ou le barrage de la Gileppe qui a été construit, entre autres, par un certain Théophile… de Jamblinne !