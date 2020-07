Que faire ce week-end : On crée avec ses mains et on visite un château dans le noir - © Catherine Delahaye - Getty Images

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans de sortie en famille. Cette semaine, Aurielle vous emmène tout d’abord en Province du Hainaut, plus précisément à Charleroi, pour participer à différentes activités au BPS 22. Elle vous propose de participer à plusieurs ateliers créatifs différents proposés par le musée. Pour rappel, le BPS 22, c’est un musée qui privilégie les formes d'art centrées sur l'actualité sociétale et les phénomènes culturels caractéristiques de notre époque. Des expositions et des activités liées à l’art y sont donc proposées tout au long de l’année, comme par exemple l’atelier tissage organisé ce dimanche pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte. L’idée est d’initier les plus jeunes à l’art du tissage pendant 2h30 en les guidant dans cet univers sans doute encore méconnu pour la plupart.

Ce n’est pas la seule opportunité ? Si l’atelier de ce dimanche devait s’avérer complet, si vos enfants sont déjà plus grands ou si le tissage, ça ne vous tente pas trop, le BPS 22 offre d’autres alternatives, comme l’atelier Terre, proposé ce 9 août. C’est donc toujours un atelier parents/enfants, mais pour les enfants à partir de 6 ans cette fois, dans lequel on met littéralement la main à la pâte, pour ne pas dire la main à la terre ! C’est donc en famille que vous pourrez découvrir le plaisir de travailler la terre, l’argile autour de la thématique des retrouvailles (un thème qui s’est imposé assez naturellement après cette période). Et si vous cherchez plutôt à occuper vos enfants seuls, c’est possible aussi grâce à des journées complètes d’atelier cette fois. Tout l’été́, deux fois par semaine, l’équipe du musée emmène les enfants à la découverte des arts plastiques. Chaque semaine, deux journées d’ateliers sont proposées aux enfants de 6 à 12 ans pour expérimenter différentes techniques telles que la gravure, le collage, la peinture, la photographie, le textile... Et à la fin de la journée, les enfants repartent avec leur création.

Et quand cela se déroule-t-il ? Il y a pas mal de dates en juillet et en août. Pour vos donner une petite idée, les prochains ateliers ont lieu les 22 et 24 juillet et seront consacrés respectivement au patchwork et au travail du papier. Un stage est également organisé au mois d’août et sera consacré à la réalisation d’un court-métrage. Donc n’hésitez pas à vous rendre sur leur site pour découvrir l’ensemble de l’offre, il y en a pour tous les goûts !

Direction ensuite la province du Luxembourg pour une visite un peu particulière du Château de Bouillon. Que faire ce week-end : On crée avec ses mains et on visite un château dans le noir - © SBDIGIT - Getty Images Aurielle vous propose de découvrir le merveilleux château de Bouillon, que vous connaissez peut-être déjà, mais de nuit cette fois, puisque chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche soir en juillet et en août, vous aurez l’opportunité de visiter le château à la lueur du flambeau. Accompagnés d’un guide déguisé comme à l’époque médiévale, vous pourrez parcourir le château, le découvrir dans ses moindres détails et apprendre un tas de choses incroyables sur son histoire, le tout dans une atmosphère nocturne tout à fait particulière.

Et si l’on souhaite découvrir Bouillon de jour, c’est possible aussi ! Grâce au Bouillon City-Pass ! Pour 11€ par adulte et 8,50€ par enfant, le pass vous donne accès non seulement au château fort, mais aussi au Musée ducal et à l’Archéoscope Godefroid de Bouillon. C’est donc une belle façon de faire le plein de culture pour un tout petit prix et de passer une belle et longue journée dans cette jolie ville.

