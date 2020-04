Que faire ce week-end : On continue à confiner malin

Vous ne savez pas quoi faire en ce moment ? Aurielle Marlier, chroniqueuse pour les sites Jereussis.be et Curiofamily.net sur VivaCité, vous livre ses bons plans.

On continue à confiner malin, on continue à trouver des astuces pour occuper les plus jeunes !

Ils poursuivent leur travail avec Confinez malin, en vous offrant des activités super sympas et, surtout, qui ont une vraie valeur culturelle !

Cette semaine, ils ont proposé des épisodes d’activités pour vos enfants autour de thématiques variées : comment est né le sport, comment on a commencé à cuire ses aliments, et donc, comment on a découvert le feu. Ils vous ont proposé aussi une activité super originale au sujet de la généalogie, pour faire découvrir cette discipline aux plus jeunes et pour leur donner la possibilité de réaliser leur propre arbre généalogique.

Tous ces épisodes sont évidemment toujours disponibles et téléchargeables sur leur site internet, sous l’onglet Confinez malin. Et ce week-end, soyez vigilants parce qu’ils vont proposer à vos enfants d’entrer dans la peau de vrais détectives et de mener l’enquête… Donc rendez-vous sur leur page Facebook et dans le groupe Confinez malin !