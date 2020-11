Que faire ce week-end : On aide le Père Noël

En quoi cela consiste ?

L’Opération Papa Noël, c’est une asbl qui existe depuis 5 ans maintenant et qui est née complètement par hasard ! En fait, Anaïs et Nicolas, les fondateurs, sont tous les deux issus de milieux plutôt modestes et même s’ils n’ont manqué de rien durant leur enfance et leur jeunesse, ils savaient bien que leurs parents rencontraient parfois quelques difficultés pour gâter leurs enfants à Saint-Nicolas et à Noël. Du coup, le 6 décembre 2015, quand leurs deux enfants ont été littéralement pourris gâtés, notamment par leurs grands-parents qui prennent un peu une revanche sur le passé, une idée leur est immédiatement venue : et si on partageait ? Et si on en faisait profiter d’autres familles peut-être moins favorisées ?

Du coup, ils ont posté un petit message sur Facebook et ont ainsi pu gâter une famille qui vivait en caravane et ils ont reçu énormément de soutien, ils ont créé des émules et ils ont créé la page Facebook dans la foulée !