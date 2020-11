Que faire ce week-end : Mener une enquête en forêt ou réaliser des expériences à la maison

En quoi ça consiste ?

Au rendez-vous qui aura été préalablement fixé, un sac, rempli de matériel, vous sera remis pour résoudre des défis en forêt pour venir en aide à Salix et Gédéon.

Salix est un saule têtard, comme il y en a beaucoup dans le Parc naturel des Plaines de l’Escaut. À Bon-Secours, il rencontre Gédéon, un geai des chênes. Ce dernier est bien embêté car il ne retrouve plus ses cachettes de nourriture, et n’aura pas suffisamment à manger cet hiver.

Votre mission est donc de l’aider à les retrouver sur un circuit de 3km. Et les défis sont très nombreux et très variés. Vous serez donc amenés à compter, à dessiner, à colorier, à ouvrir l'œil sur tous les petits trésors de la forêt et à prendre part à quelques activités nature qui amuseront toute la famille !



C’est donc un super chouette moment à vivre en famille, en comité restreint et donc dans le respect des mesures, dans la forêt de Bon-Secours, sous ses magnifiques hêtres, chênes et châtaigniers.