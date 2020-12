Que faire ce week-end : Marcher au milieu d'un parcours artistique son et lumière ou pour trouver des indices

Après avoir bien mangé et partagé de bons moments en famille, même si cette année, les cercles étaient fortement réduits, Aurielle vous propose de marcher un peu pour éliminer tout ça, et de joindre, autant que faire se peut, l’utile à l’agréable grâce à l’évènement Namur en lumière.

C’est un évènement gratuit , accessible à tous, dont les enfants et les personnes à mobilité réduite, qui permet de vivre la magie de Noël autrement, de découvrir ou de redécouvrir les rues et trésors de Namur et, ainsi, de revaloriser tout le patrimoine culturel et artistique de la ville.

Et comment ça marche ?

C’est super simple ! Il vous suffit de vous munir de votre smartphone ou de votre tablette, de télécharger l’application AllTrails et de vous rendre au point de départ, situé rue Hovémont, 32 à Theux, afin de pouvoir débuter le parcours de 6,5km.

Tout au long de celui-ci, des QR codes ont été dissimulés un peu partout. Et le but, c’est évidemment de les trouver pour pouvoir progresser. L’application vous informe des cachettes grâce à une petite pastille jaune. Lorsque vous cliquez sur cette dernière, des indices vous sont fournis afin de trouver la cache.

Il suffit de scanner le QR code trouvé et de suivre le lien pour participer à une activité ludique et interactive.

C’est gratuit, c’est une super chouette initiative qu’il faut encourager et, en plus, c’est une façon très originale de se promener et de profiter d’un moment agréable.